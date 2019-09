André Villas-Boas n'a pas fait durer le suspense. Présent en conférence de presse ce vendredi, l'entraîneur de l'OM, interrogé sur la possibilité de recruter un joueur libre pour pallier la blessure de Florian Thauvin, a exclu cette possibilité. Et de manière catégorique. "Ben Arfa ? On ne va pas bouger pour lui, ni pour n'importe quel autre joueur. On reste comme cela", a affirmé le Portugais, alors que l'ancien Niçois, actuellement sans club, était considéré comme une piste.

"Pour Thauvin, l'opération s'est bien passée, ce n'est pas la chirurgie la plus difficile du monde, a ajouté Villas-Boas. C'est une mauvaise nouvelle pour nous, pour les objectifs. Ce n'est pas la meilleure situation. On a cette mauvaise nouvelle. On doit travailler sur des options. Heureusement, on a des joueurs comme Bouna (Sarr). On doit chercher en interne". Ce vendredi, La Provence expliquait que l'OM n'était pas forcément favorable à l'opération de Florian Thauvin.