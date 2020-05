LIGUE 1 - Dans une interview accordée mardi à La Provence, José Anigo est revenu sur ses années OM et notamment sa relation tumultueuse avec Didier Deschamps, l'ex-entraîneur olympien. Pour l'actuel responsable du recrutement international de Nottingham Forest, le fautif serait Jean-Pierre Bernès, l'agent du sélectionneur des Bleus.

Les trois saisons de Didier Deschamps sur le banc de l'OM ont été marquées par de nombreux sacres et des tensions internes. Outre le titre de Champion (2010), les trois Coupes de la Ligue (2010, 2011 et 2012) et un quart de finale de Ligue des champions (2012), l'actuel sélectionneur de l'équipe de France a aussi été marqué par les conflits qui l'ont opposé à José Anigo. Pour l'ex-directeur sportif olympien, Jean-Pierre Bernès, l'agent de Didier Deschamps, serait à l'origine de cette relation tumultueuse.

"Le problème, on le connaît tous, c'est Jean-Pierre Bernès, a déclaré José Anigo mardi dans les colonnes de La Provence. Il a foutu un bordel monstre entre Didier et moi. C'est ça la vérité. Je cherche parfois à comprendre comment on a pu en arriver là, mais j'ai du mal à trouver... Il n'y a eu aucun acte pour qu'on en arrive à cette situation... La déduction est simple : la crasse s'immisce toujours entre l'ongle et la peau."

"Labrune a voulu se donner l'image de quelqu'un qui connaissait le football..."

L'actuel responsable du recrutement international de Nottingham Forest (Championship) a également taclé Vincent Labrune, l'ex-président marseillais (2011-2016). "Vincent Labrune a voulu se donner l'image de quelqu'un qui connaissait le football, mais ce n'était pas le cas", a-t-il assuré avant de souligner le travail de son prédecesseur Jean-Claude Dassier ("un homme courageux, qui a le sens de la parole, qui est honnête et droit") et de rendre hommage à Pape Diouf, décédé du coronavirus le 31 mars. "J'ai toujours eu beaucoup d'affection pour Pape et j'en ai encore aujourd'hui, même peut-être encore plus car j'ai été très affecté par sa disparition", a-t-il conclu.

