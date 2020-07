LIGUE 1 - Quelques heures après la nomination d'Hugues Ouvrard, au poste de "Head of business", des supporters de l'OM ont tagué les murs de la Commanderie dans la nuit de jeudi à vendredi. L'actuel président marseillais, Jacques-Henri Eyraud, est notamment visé alors qu'un fonds du Moyen Orient pourrait prochainement racheter l'Olympique de Marseille.

Le possible rachat par un fonds du Moyen Orient, l'arrivée de Pape Gueye, la nomination du nouveau "Head of business"... l'Olympique de Marseille est sur le devant de la scène médiatique en ce début d'été. L'OM fait encore parler de lui ce vendredi matin à cause d'une poignée de fans mécontents de la nomination d'Hugues Ouvrard , qui s'occupera de l'ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football, qui ont tagué les murs de la Commanderie avec des insultes envers Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais.

Ligue 1 Un rachat par de riches investisseurs peut-il sortir l'OM des griffes du fair-play financier ? IL Y A 16 HEURES

Ces tags ont été effectués dans un contexte tendu. Alors que le nom de Mourad Boudjellal circule depuis une semaine pour devenir le futur président de l'OM, Frank Mc Court ne cesse de répéter qu'il ne compte pas vendre le club qui a terminé deuxième de L1 cette saison. Un club qui appliquera cependant une politique d'austérité après avoir été sanctionné par le Fair Play financier il y a deux semaines.

Play Icon WATCH Projet à contrecoeur : A quoi joue Boudjellal avec le rachat de l'OM ? 00:08:37

Ligue 1 Amer, Lille confirme le départ de Rémy IL Y A UNE HEURE