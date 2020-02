Il n'y a évidemment rien de dramatique pour l'OM. Sa défaite à domicile contre Nantes samedi (1-3), la première en Ligue 1 depuis 14 matchs et la déroute face au PSG au Parc des Princes (4-0), ne met pas en péril immédiat sa 2e place au classement. Mais il est hors de question pour André Villas-Boas de minimiser l'importance de cette fin de série. Peu importe l'écart créé par son équipe avec ses poursuivants, rien n'est fait dans l'esprit du technicien portugais. "Si, c'est grave, a soufflé Villas-Boas en conférence de presse après la rencontre. On va peut-être perdre cette avance sur Rennes et Lille, de 11 et 12 points d'avance, on va peut-être passer à 8 et 9, la frustration est surtout pour ça."

Ce qui a aussi des raisons d'inquiéter l'ancien coach du FC Porto, c'est la qualité du jeu produit par l'OM. Contre Nantes samedi, mais plus globalement depuis le début de l'année 2020. Jusque-là, ça n'avait pas empêché les Marseillais d'engranger les points, parfois par miracle, comme à Lille le week-end dernier (1-2). Mais ils ont fini par payer leur indigence du moment contre des Nantais bien plus inspirés. "On n'a pas été très bons, on a perdu plusieurs ballons, on a eu des difficultés dans la construction. Ce manque de maîtrise de notre jeu offensif, c'est ma responsabilité." Comme à son habitude, Villas-Boas assume publiquement et protège ses joueurs de son mieux.

Lui ne veut pas entendre parler du ballon perdu par Valentin Rongier à l'origine du 2e but nantais ou de la prestation plus que mitigée de Dimitri Payet pour son retour de blessure. "Ils ont été très bons cette saison, ce n'est pas ce match qui va me faire changer d'avis." Villas-Boas n'oublie pas non plus que sa formation a surpassé toutes les attentes depuis le début de la saison. "Il faut féliciter notre équipe pour son parcours extraordinaire. Maintenant il faut chercher entre nous les réponses pour gagner à Nîmes, pour oublier le résultat d'aujourd'hui." Surtout pour ne pas enclencher une dynamique négative qui pourrait menacer de tout gâcher.