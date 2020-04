Pas de "saison blanche", l'OL et l'ASSE pas européens : le nouveau scénario de l'UEFA

LIGUE 1 - Alors que la saison est actuellement interrompue en raison de la pandémie du coronavirus, l'UEFA planche actuellement sur les différents scénarios de reprise... et pas que. Si le football était dans l'impossibilité de reprendre, l'instance n'envisagerait pas une "saison blanche", comme espéré par l'OL. Pis, les finalistes des coupes nationales, dont l'ASSE, n'iraient pas en Ligue Europa.

Pour Jean-Michel Aulas, ces derniers jours ressemblent à des montagnes russes. Mardi, le président de l'OL a certaint dû lire, via le quotidien italien Repubblica, la possibilité que l'UEFA prenne en compte "son" classement pour sélectionner les équipes qualifiées en Ligue des champions et Ligue Europa la saison prochaine.

Et à l'indice UEFA, le club rhodanien est deuxième des clubs français, ce qui l'enverrait donc en C1. Au grand détriment de l'OM, actuel dauphin du PSG en Ligue 1. Un scenario qui serait envisagé, évidemment, en cas de non-reprise des championnats. Toutefois, ce jeudi, le quotidien L'Equipe en évoque un totalement différent. Et pas du tout en faveur de l'OL.

Quel classement prendre en compte ? Pour l'OL, ça change tout

Selon le quotidien, il est tout d'abord à exclure la possibilité d'une "saison blanche", ardemment défendue par l'OL et Toulouse. Si la saison ne reprend pas, les résultats établis jusqu'alors seront donc pris en compte. L'idée de reprendre les qualifiés de la saison 2019-2020, avec donc les Gones dans le lot, serait également écartée. Mais ce n'est pas tout. L'UEFA ne devrait pas prendre en compte les finalistes des coupes nationales pour la Ligue Europa, et donc l'ASSE (face au PSG en Coupe de France) en plus de l'OL (toujours face au club parisien, mais en Coupe de la Ligue). Les deux places reviendraient alors au cinquième et sixième de Ligue 1.

Enfin, l'instance qui gère le football européen devra décider, dans le cas échéant, quel classement prendre en compte. Celui de la dernière journée de L1 (28e), pas intégralement disputée en raison du report de Strasbourg-PSG ? Ou alors celle précédente, où tous les matches avaient eu lieu ? Pour l'OL, ça change tout. Lors de l'avant-dernière journée disputée, l'équipe de Rudi Garcia était 5e. Mais après la dernière, elle est redescendue à la 7e place. Du scenario idéal, Jean-Michel Aulas pourrait passer à celui catastrophe.

