LIGUE DES CHAMPIONS - C'est un scénario qui rebattrait les cartes sur la table. Selon les informations de La Repubblica, en cas de non-reprise des championnats, les Fédérations pourraient ne pas avoir le dernier mot sur les qualifiés européens, étant donné que la saison ne serait alors pas bouclée. Dans ce cas, le classement UEFA pourrait être pris en compte. Au détriment, notamment, de l'OM.

Des hypothèses. Pour l'instant, le monde du football et ses instances ne peuvent produire mieux. Au vu du climat d'incertitude général, et l'évolution de la pandémie de Covid-19 étant toujours aussi imprévisible, il est tout bonnement impossible de fixer une date pour éventuellement (re)démarrer la saison. Alors, en attendant, divers scénarios émergent.

Et celui catastrophe n'est pas à exclure : une non-reprise des championnats et des compétitions. Dans ce cas se poserait alors le casse-tête, notamment, des qualifiés pour les compétitions européennes, et notamment la Ligue des champions.

L'OL en C1, pas l'OM ?

Selon le très sérieux quotidien italien Repubblica, qui se penche sur le cas de la Serie A, plusieurs possibilités existent. Tout d'abord, celle qui pourrait paraître la plus logique : prendre en compte le classement actuel, celui de la saison 2019-2020. Dans ce cas, la Fédération italienne enverrait à l'UEFA, par exemple, ses quatre premières équipes : Juventus, Lazio, Inter et Atalanta. Mais un doute est émis par le quotidien. En temps normal, les Fédérations ont le pouvoir décisionnaire une fois la saison terminée. Mais qui déciderait en cas de sa non-conclusion ? Le quotidien n'exclut pas que la balle passe alors dans le camp de l'UEFA. Et ça changerait tout.

D'après la Repubblica, l'instance pourrait alors décider de prendre en compte son classement, celui du fameux coefficient UEFA. Pas vraiment une bonne nouvelle pour l'OM, 53e et qui se trouve derrière le PSG (7e), l'OL (17e) et Monaco (37e). Actuel deuxième de Ligue 1, le club olympien, qui prendrait la direction de la Ligue Europa, serait donc remplacé son ennemi lyonnais. Au grand bonheur de Jean-Michel Aulas. Et le club du Rocher, neuvième de L1, prendrait la place de Rennes, troisième.

En Serie A, l'Inter (50e) et l'Atalanta (51e) se verraient passer la C1 sous le nez. Au profit de l'AS Rome (15e) et du Napoli (16e). Mais pour l'instant, il ne s'agit que d'une simple hypothèse en cas de non-reprise des championnats. Celle de prendre en compte le classement de la saison passée est jugée d'ailleurs comme "peu probable" par le quotidien italien.

