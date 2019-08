Impossible de prendre le risque de se blesser. Annoncé tout proche d'un départ au Real Madrid pour devenir le numéro 2 de Thibaut Courtois et ainsi faire place nette à Keylor Navas dans le but parisien, Alphonse Areola est remplaçant ce vendredi pour affronter Metz (20h45). Une décision prise par Thomas Tuchel pour éviter de faire capoter un deal qui devrait être bouclé d'ici quelques jours. Plus de doute possible donc : Areola va bien quitter le PSG. Dans le but, en attendant l'arrivée de l'international costaricain, c'est donc Marcin Bulka, arrivé cet été libre de Chelsea, qui prend place.

Vidéo - "Au Real, Areola va enterrer sa carrière et son rêve de succéder à Lloris" 03:38

Mais ce n'est pas la seule surprise réservée par Thomas Tuchel ce vendredi. Côté droit de la défense, c'est le jeune Colin Dagba qui a été privilégié au détriment de Thomas Meunier, remplaçant. Au milieu, le jeune Adil Aouchiche a aussi été préféré à Leandro Paredes dans le 4-3-3 parisien. Devant, pas de surprise : en l'absence de Kylian Mbappé et Edinson Cavani, c'est le trio Di Maria, Choupo-Moting, Sarabia qui a été aligné.

Le onze du PSG : Bulka - Dagba, Thiago Silva, Marquinhos, Bernat - Verratti, Aouchiche, Gueye - Di Maria, Choupo-Moting, Sarabia

Le onze de Metz : Oukidja - Centonze, Boye, Sunzu, Delaine - Fofana, Cohade, Maïga - Boulaya, Diallo, Nguette