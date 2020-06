LIGUE 1 - Selon les informations du Parisien, quatre joueurs du PSG, en fin de contrat le 30 juin prochain, dont Thiago Silva ou Layvin Kurzawa, devraient prolonger pour deux mois supplémentaires à la fin de la semaine.

Le dossier des courtes prolongations de contrat des joueurs en fin de bail devrait bientôt prendre fin au PSG. Selon les informations du Parisien, Thiago Silva, Layvin Kurzawa, Eric Choupo-Moting ou Sergio Rico, dont le contrat se termine le 30 juin prochain, devraient rempiler pour deux mois supplémentaires en fin de semaine afin de jouer le Final 8 de la Ligue des champions qui se tiendra à partir du 12 août, mais également les finales de la Coupe de France et de la Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne et Lyon.

Actuellement, en France, le Code du Sport n'autorise pas les joueurs et les clubs à parapher des contrats de moins d'un an. Mais la pandémie de coronavirus est passée par là et mercredi prochain, le Conseil des ministres devrait valider une adaptation relative à ces contrats sportifs, avant sa parution dans le journal officiel le 30 juin. Cette petite modification de la loi permettra au PSG de conserver quatre joueurs pour ses échéances estivales ô combien importantes, alors que les départs d'Edinson Cavani et Thomas Meunier sont déjà actés.

