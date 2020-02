Le Paris Saint-Germain qui se met en mode "remontada" avant un huitième de finale aller de Ligue des champions, le clin d’œil aurait été beau. Mais Amiens a arraché le match nul en toute fin de match (4-4) samedi, et le deuxième but de Serhou Guirassy a fait repasser la frilosité défensive des Parisiens au premier plan. Mettant en lumière certaines prestations individuelles.

Il y a eu celle de Tanguy Kouassi, auteur d’un doublé mais totalement dépassé défensivement et coupable, directement ou indirectement, sur tous les buts. Mais les joueurs véritablement scrutés étaient les cadres récemment blessés. Ils étaient trois dans ce cas à être présents en Picardie samedi : Thiago Silva, Marquinhos et Juan Bernat, en plus de Presnel Kimpembe et Neymar, ménagés. Et ils n’ont pas tous apporté les mêmes garanties.

Une mi-temps pénible pour Thiago Silva

Le cas le plus alarmant est celui de Thiago Silva. Titularisé pour la deuxième fois en quatre jours après sa blessure à l’aine sur la pelouse de Lille, le 26 janvier dernier, le défenseur brésilien n’a disputé que la première période. Le temps d’être impliqué sur les trois premiers buts amiénois. L’ancien joueur du Milan n’a pas été directement fautif, mais a manqué l’occasion d’être décisif.

Sur le premier but de Guirassy, le capitaine parisien a semblé un peu lourd pour compenser l’erreur de marquage de Kouassi. Sur le deuxième, il a défendu trop loin de Gaël Kakuta, qui a eu tout le loisir de marquer d’une superbe frappe dans la surface. Livré à lui-même sur le troisième, il a encore trop reculé devant Fousseni Diabaté.

Bilan : un but contre Dijon mercredi, 45 petites minutes compliquées samedi : une semaine de retour inégale. Et quoiqu’il en soit une première quinzaine de février assez maigre avant d’affronter Dortmund.

Une entrée solide pour Marquinhos

Lui aussi n’a disputé qu’une période en Picardie. Mais la seconde. Celle qui a vu le PSG ne concéder… qu’un seul tir cadré. L’entrée de Marquinhos à la pause (à la place de Thiago Silva) a coïncidé avec le changement de comportement de tout un collectif. 45 minutes propres, sans fait majeur à signaler.

"Bien sûr que je serai prêt, surtout mentalement, a-t-il réagi au micro de Canal+ à l’issue de la rencontre. J’arrivais guéri pour ce match, je me sens bien physiquement. J’ai bien travaillé pendant trois semaines, je suis très content de revenir avec un bon état physique, j’ai encore trois jours pour bien travailler." Thomas Tuchel, lui, s’est montré très satisfait de l’entrée de son défenseur.

Bilan : une entrée qui, en soit, est de nature à rassurer après sa blessure à la cuisse droite. La question du rythme se posera forcément, alors que sa dernière titularisation remonte au 22 janvier. Mais sa présence est tellement importante dans le dispositif parisien…

Une demi-heure prometteuse pour Juan Bernat

Le latéral espagnol est celui qui partait du plus loin parmi les trois joueurs évoqués, après sa blessure au mollet droit. L’ancien du Bayern n’a plus été titularisé depuis le 12 janvier et restait sur une petite demi-heure à Dijon, mercredi. Samedi, il est de nouveau entré à une demi-heure du terme, se montrant à son aise.

Le gaucher a affiché une activité intéressante et a même offert le quatrième but parisien à Mauro Icardi, d’un centre parfait à ras de terre. Reste que le but égalisateur de l’ASC en toute fin de rencontre est arrivé de son côté. Avant que Kouassi ne lâche Guirassy, c’est en effet Bernat qui a été pris de vitesse sur un une-deux dans son couloir.

Bilan : lui aussi a rassuré. Mais comme pour Marquinhos, la question du rythme se posera dans les prochains jours. Surtout que Layvin Kurzawa, préservé samedi, se montre convaincant depuis plusieurs semaines. Le choix sera important, car le client de mardi se nommera Jadon Sancho.