Rennes et Nîmes bien lotis, Lille et Amiens déçus : les gagnants et les perdants de l'arrêt de la L1

La décision de la Ligue de football professionnel d'arrêter les saisons de Ligue 1 et Ligue 2 et de baser le classement de l'élite sur un quotient de points permet à certains clubs, comme Rennes, Nîmes ou Lens d'avoir le sourire. D'autres à l'inverse, comme Lille, Amiens ou encore l'AC Ajaccio peuvent être déçus.

Les gagnants : Rennes peut voir grand, Nîmes et Saint-Étienne sauvés des eaux, Lens au finish

La cure de croissance du Stade Rennais n'est pas terminée. Après un beau parcours en Ligue Europa la saison dernière et une nouvelle qualification pour la petite coupe d'Europe en plus d'une Coupe de France remportée, le club breton entrevoit plus grand encore. L'arrêt du championnat à la 28e journée lui permet de rester devant Lille pour un petit point seulement et ainsi de terminer sur le podium pour la première fois de son histoire. Il faudra, peut-être, passer par un tour préliminaire mais Rennes peut jouer la Ligue des champions l'an prochain. Inespéré il y a encore quelques années.

Si le sort de Toulouse semblait entendu depuis un bon moment, la deuxième place de relégué direct et surtout celle de barragiste restaient encore à distribuer. Nîmes peut ainsi souffler : il termine la Ligue 1 à la 18e place mais n'aura pas à jouer un barrage toujours périlleux face à un club de Ligue 2. Pour Saint-Etienne, en énorme perte de vitesse sur le début de l'année 2019, l'arrêt du championnat est un soulagement : sa descente aux enfers s'achève à la 17e place et c'est dans l'élite que les Verts reprendront la saison prochaine.

Du côté de la Ligue 2, le classement final est incroyablement serré. Lorient, sacré champion de France de L2, ne devance ainsi Ajaccio que de deux petits points seulement. C'est passé encore plus juste pour Lens, qui retrouve l'élite quatre ans après l'avoir quittée. Les Sang et Or devancent finalement l'AC Ajaccio d'un petit point. Une montée acquise grâce au succès étriqué sur Orléans dans un stade Félix-Bollaert à huis-clos le 9 mars dernier (1-0).

Enfin, comment ne pas citer le Paris Saint-Germain ? Bien sûr, les Parisiens ont outrageusement dominé la Ligue 1, une fois de plus, et c'est à l'unanimité que le titre leur a été décerné. Preuve que celui-ci ne souffrait d'aucune contestation. Reste que la LFP aurait aussi pu pencher pour un scénario "à la néerlandaise", avec titre non-décerné.

Les perdants : Lille meurt à un point de la C1, Amiens retombe en L2, Ajaccio peut s'en vouloir

Gérard Lopez avait une idée pour terminer la saison : simuler le reste des matches pour arriver à un classement final. Le tout, sans doute, pour voir le LOSC coiffer Rennes au poteau pour le podium. Avec un point de retard au final, il y a de quoi nourrir des regrets. Surtout que pour un projet encore naissant comme celui des Nordistes, une qualification en C1 aurait été utile. Sur l'année 2020, Lille a pris un point de plus que le Stade Rennais. Il en manquait un autre.

Cruelle est l'ironie pour Amiens. Finalement 19es de Ligue 1 et donc relégués dans l'antichambre de l'élite, trois ans après leur montée, les Picards n'avaient plus gagné depuis le 2 novembre en championnat. Ils restaient aussi sur deux matches nuls obtenus face aux deux premiers, à domicile devant le PSG (4-4) et au Vélodrome contre l'OM (2-2). Preuve que l'équipe était sur une bonne dynamique, stoppée net par la pandémie de Covid-19.

L'AC Ajaccio peut s'en vouloir. Au soir de la 26e journée de Ligue 2 et à la faveur d'un succès sur Le Mans, les Corses pointaient à la deuxième place du classement. Une semaine plus tard, ils ne pouvaient ramener mieux qu'un point de Valenciennes. Suffisant pour que Lens leur passe devant. Le succès face au leader lorientais lors de la 28e - et donc dernière - journée n'a pas suffi : l'ACA devra retenter sa chance l'an prochain. Même sentence pour Troyes et Clermont, qui terminent la saison respectivement à deux et trois points de Lens. Les Troyens ont passé une bonne partie de la saison sur le podium alors que les Clermontois occupaient une place de barragiste depuis la 21e journée.

