Le PSG a dignement fêté son titre de champion d'automne. Largement supérieurs, les Parisiens se sont baladés sur la pelouse de l'AS Saint-Etienne, l'emportant largement (4-0) pour signer un cinquième succès de suite en Ligue 1. Alors que les Verts se sont montrés trop maladroits, le club de la capitale, lui, a pu compter sur Kylian Mbappé, auteur d'un doublé. Les Parisiens comptent désormais sept points d'avance sur l'OM en tête du classement.

Déjà étincelant face à Galatasaray cette semaine en Ligue des champions (5-0), Paris, qui était déjà assuré de terminer l'année en tête de la Ligue 1 avant le match, n'a pas ralenti la cadence sur la pelouse d'une de ses victimes favorites, Saint-Etienne. Privé de nombreux joueurs, Thomas Tuchel a tout de même pu aligner ses "quatre fantastiques" devant, et il n'a pas été déçu par le résultat : auteur de 21 tirs, le PSG s'est très souvent baladé entre les lignes adverses, se procurant de nombreuses situations dans les 16 derniers mètres adverse.

Saint-Etienne - PSG : La joie des Parisiens après le but de Paredes.Getty Images

Mbappé d'abord maladroit, puis tueur

Paradoxalement, Paris a aussi donné pas mal d'opportunités à son adversaire, mais les Verts, dont l'infirmerie était également remplie, ont beaucoup trop vendangé pour espérer faire trembler le champion de France en titre. Difficile aussi d'espérer quand on joue une grande partie du match à 10 contre 11, comme ce fut le cas de la troupe de Claude Puel après l'exclusion de Jean-Eudes Aholou à la 24e minute, pour un tacle dangereux sur Leandro Paredes. C'est justement l'Argentin qui avait été à l'origine de l'ouverture du score un peu plus tôt, d'une volée lointaine et puissante (1-0, 9e). Un but finalement accordé à Neymar, qui avait dévié le ballon sur cette frappe.

Comme toujours joueur le plus en vue de son équipe offensivement, Denis Bouanga pouvait déjà regretter cette occasion manquée en début de match (4e). Le Gabonais a ensuite raté l'occasion d'égaliser alors qu'il avait été parfaitement lancé dans la surface parisienne, tirant au dessus (32e). Les Stéphanois peuvent surtout remercier Stéphane Ruffier, qui a multiplié les parades (7) dans cette rencontre pour garder un tantinet de suspense, dont plusieurs de grande classe dans le premier acte (18e, 30e, 37e).

Le score aurait pu être plus lourd

Après avoir raté une volée (9e) puis une tête qui semblait plutôt facile (38e), Mbappé a rapidement retrouvé ses habits de serial buteur suite à un très bon service de Neymar (2-0, 43e). Les Stéphanois ont vendangé au retour des vestiaires (48e, 50e, 63e), alors que Paris n'arrivait pas à creuser davantage l'écart. Angel Di Maria a trouvé le poteau (55e), puis c'est Neymar qui a touché le montant droit de Ruffier sur un penalty (62e).

Heureusement, Mauro Icardi, lui, a continué de se montrer clinique marquant son 8e but de la saison en Ligue 1 sur son 9e ballon du match (3-0, 72e). Puis Mbappé a conclu la balade parisienne d'une frappe parfaite en toute fin de match (4-0, 89e). De quoi permettre à Paris d'enchaîner sur un 14e match de suite sans défaite face aux Verts en Ligue 1. Le PSG aura l'occasion de terminer l'année en beauté devant son public la semaine prochaine face à Amiens, après un déplacement au Mans dans la semaine en Coupe de la Ligue.