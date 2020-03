Si la saison s’arrêtait là, quelles solutions pour les montées en L1 et les descentes en L2 ?

La joie de Loïc Rémy, le stade François-Coty en fête, le speaker de Bollaert qui s'enflamme malgré le huis clos... Ces images fortes, lors de Lille-Lyon (1-0), AC Ajaccio-Lorient (1-0) et Lens-Orléans (1-0), sont les dernières de Ligue 1 et Ligue 2 avant l'arrêt net du championnat à cause de la pandémie de coronavirus. Dans le bas de tableau de L1, après 28 journées, Nîmes est en position de barragiste (27 points) devant Amiens (23 points) et Toulouse (13 points). Pour sa part, la L2 est menée par Lorient (54 points) et Lens (53 points), suivis d'Ajaccio (52 points), Troyes (51 points) et Clermont (50 points).

Après deux semaines d'arrêt, les instances du football français planchent pour une fin de saison à la mi-juillet. Mais la crise sanitaire ne fait que débuter en France et les décideurs n'ont aucune visibilité sur la date précise de la reprise du championnat. Pire, le week-end dernier, le virologue allemand Jonas Schmidt-Chanasit, dans une interview accordée à la radio NDR, a estimé que les championnats de football européens ne pourraient pas reprendre avant le début de l'année 2021. Dans ce cas, quelles solutions pour les montées en L1 et les relégations en L2, sachant que des barrages étaient initialement prévus ? Trois spécialistes dévoilent leurs pistes pour une sortie de crise.

Vidéo - Coronavirus : Comment le foot va-t-il s'en sortir ? Revivez le FC Stream Team 32:25

Aucun relégué et deux promus pour une L1 à 22 clubs

Ancien joueur de Nancy, Beauvais, Troyes, Caen et Angers, Nicolas Florentin, actuellement entraîneur des U18 à l'ASNL, essaierait "de rétablir la situation en lissant sur la durée". L'idée serait, exceptionnellement, de ne reléguer aucun club en L2 et de faire monter les deux premiers, donc Lorient et Lens. Pour une Ligue 1 à 22 équipes, avec quatre relégations à l'issue du championnat, comme cela avait été expérimenté lors de la saison 1996-1997, et deux montées pour revenir à un championnat à 20 clubs.

"En procédant ainsi, on annulerait les barrages, ajoute Nicolas Florentin. Ensuite, l'idée serait de faire la même chose en bas de tableau de Ligue 2 pour retrouver un championnat à 20 équipes : pas de relégué et deux promus." Dans ce cas de figure, Niort, Le Mans et Orléans se maintiendraient. Pau et Dunkerque seraient promus. Boulogne, troisième de National, verrait ses espoirs s'envoler. "Si l'arrêt de la L2 était décidé, ce serait un vrai casse-tête pour la Ligue. Il y aurait forcément des mécontents", promet le technicien nancéien.

AC Ajaccio - FC Lorient, le dernier choc de la 28e journée avant l'arrêt de la L2 pour cause de coronavirus.Getty Images

S'arrêter à la 28e journée et jouer les barrages quand ça sera possible

Avec 34 points au compteur, le FC Sochaux, quatorzième, semble avoir fait un grand pas vers le maintien (8 points devant le dix-huitième, Niort) même si rien n'est assuré mathématiquement, et ne jouera pas la course à la montée. C'est en homme "neutre" qu'Omar Daf s'est livré sur la solution à opérer si le championnat ne devait pas aller à son terme. "Si on n'avait pas le choix, il faudrait faire jouer les barrages comme cela était prévu initialement, peu importe la date. Ce serait plus juste de faire comme ça", assure le technicien des Lionceaux.

Ainsi, Troyes recevrait Clermont en pré-barrages avant que le vainqueur du match ne se rende à Ajaccio. Le gagnant serait ensuite opposé à Nîmes, dix-huitième de L1, en matches aller et retour. "Il faudrait que la Ligue trouve la solution la plus juste, qui fasse le moins de mécontents possibles. Je suis pour finir la saison fin juillet. On s'y prépare avec mes joueurs et mon staff", ajoute Omar Daf. En bas de tableau, dans ce cas de figure, Niort jouerait les barrages face à Boulogne.

Deux ou trois montées sans les barrages

Sans club depuis son départ de Caen en 2018, Patrice Garande suit avec attention la Ligue 2 et l'actualité du foot en général. Il a entendu les propos de Jean-Michel Aulas et Robert Moreno sur l'idée d'une saison blanche. Pour lui, c'est non. "On ne peut pas dire aux Lorientais, qui font un parcours parfait, et aux Lensois, qui galèrent en L2 depuis cinq ans : "vous êtes gentils, mais vous recommencez en Ligue 2 la saison prochaine'", note l'ancien joueur de Saint-Etienne.

" Je ferais monter Lorient et Lens, il n'y aurait pas de scandale "

"Moi, je prendrais le classement à la 28e journée. Je ferais monter Lorient et Lens. Il n'y aurait pas de scandale car ces deux équipes ont été première et deuxième pratiquement toute la saison, renchérit l'ex-technicien caennais. On fait deux ou trois montées automatiques et on ne joue pas les barrages. Ajaccio fait aussi partie des meilleures équipes du championnat, il n'y a pas photo." Dans le bas de tableau de L1, pareil : deux voire trois descentes.

Enfin, quid d'une grande finale sur un match, sur terrain neutre, entre l'ACA et Nîmes pour déterminer la composition finale de la L1 la saison prochaine ? "Pourquoi pas, mais comment ils s'organisent ? Comment ils recrutent s'ils ne savent pas dans quelle division ils vont jouer ? Comment présentent-ils leur budget ?", conclut Patrice Garande.