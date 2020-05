LIGUE 1 – Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Dimitri Payet se projette avec l'Olympique de Marseille. Au point d'y finir sa carrière ? Cela semble être son envie mais il place aussi ses dirigeants face à leurs responsabilités.

Déconfinement ou non, Dimitri Payet n'a, a priori, pas prévu de s'exiler loin de Marseille cet été. Tout au long de l'entretien qu'il nous a accordé ce mardi, celui que nos internautes ont élu meilleur joueur de la saison de Ligue 1 se projette à court, moyen et même long terme sous le maillot phocéen. La saison prochaine ? "Aujourd'hui, je suis quelqu'un de très heureux sur le terrain comme en dehors, nous a confié le cerveau de l'OM. Ca s'est vu et je vais tout faire pour que ça continue l'année prochaine."

Et le Réunionnais, sous contrat jusqu'en juin 2022, a franchement hâte de revivre une campagne de C1 au Vélodrome : "La Ligue des champions doit nous aider à grandir, a continué l’ancien capitaine de l’OM. Ca sera forcément difficile quand on voit le plateau. Mais on jouera notre chance à fond pour aller le plus loin possible dans cette compétition."

On ne sait pas de quoi le foot est fait

Quant au très long terme et à la possibilité de finir sa carrière à Marseille, Dimitri Payet, 33 ans et au top de sa forme cette année, ne l'écarte pas, bien au contraire. Mais il n'oublie pas de placer ses dirigeants face à leurs responsabilités : "Je suis très bien à Marseille, ma famille aussi, a affirmé l'international français. On ne sait pas de quoi le foot est fait mais pour qu'il y ait une histoire, il faut être deux dans ce genre de situation. On n'a pas prévu de déménager…"

Voilà qui pourrait malgré tout rassurer les fidèles du Vélodrome. En février dernier, en conférence de presse, Payet avait lancé un premier message à ses dirigeants. Bien plus explicite : "Si c'est pour se qualifier et ne pas avoir un effectif suffisamment armé pour la disputer dans de bonnes conditions, je me poserai les bonnes questions pour savoir s'il faut rester ou aller voir ailleurs." Alors que l'arrêt précoce du championnat et la suspension des droits TV mettent l'OM dans une situation économique encore plus périlleuse, son meilleur joueur semble vouloir lui rester fidèle. A condition que les dirigeants phocéens soient sur la même longueur d'onde.

