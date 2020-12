Thomas Tuchel ne s'en cache pas. Il est "heureux". "Très heureux" même après la large victoire face à Strasbourg (4-0). "On n'a jamais perdu notre concentration et la discipline, et on a fait une performance très solide", a lâché l'entraîneur du PSG. Paris ne pointe pourtant qu'à la troisième place de la L1, à un point de Lyon et de Lille. Mais le comportement de son équipe le ravit. "Le classement est le classement", explique-t-il encore sur Canal+. "On connait les raisons. On sait pourquoi c'est difficile pour nous. Je suis très heureux de ce que l'équipe a montré sur les deux derniers matches".