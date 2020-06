TRANSFERT - Le FC Nantes a annoncé lundi avoir levé l'option d'achat sur l'attaquant international nigérian Moses Simon, 24 ans, révélation de la saison, qui s'est engagé avec les Canaris jusqu'en 2024.

Moses Simon est officiellement un joueur du FC Nantes. Arrivé en prêt un peu dans l'urgence en août 2019, après une saison en demi-teinte à Levante (Liga), cet ailier infatigable, discipliné, rapide et technique, s'est rapidement imposé : il a disputé 30 matches toutes compétitions confondues, avec neuf buts et huit passes décisives au compteur. Les Canaris ont donc annoncé lundi la levée de l'option d'achat de cinq millions d'euros attachée au joueur.

"L'international nigérian sera lié au club des bords de l'Erdre jusqu'en 2024, à compter du 1er juillet 2020", précise le FC Nantes sur son site internet. Satisfaits, les supporters nantais, qui l'ont élu en mai meilleur joueur de la saison pour ses débordements, ses centres et les saltos qu'il enchaîne après un but, s'inquiètent surtout désormais d'une éventuelle revente rapide, tant sa cote a pu grimper. "Il est rapide et très fort techniquement. Il est également très bon dans les contres. Pour une défense c'est un poison", saluait son entraîneur Christian Gourcuff en février.

Déjà 30 sélections avec les "Super Eagles"

Arrivé en Europe à 18 ans, il n'a pas été retenu après un test à l'Ajax Amsterdam et a fait ses débuts en Europe à 18 ans avec Trencin (Slovaquie), fêtant son arrivée par un triplé en Ligue Europa. Transféré début 2015 à La Gantoise (Belgique), il a aussi signé un coup du chapeau dès son troisième match, avant de fêter au printemps sa première sélection avec les "Super Eagles".

Moses Simon compte désormais 30 sélections et a été 3e de la CAN-2019 avec le Nigeria, mais il a manqué le Mondial-2018 à cause d'une blessure à une cuisse contractée une semaine avant le départ.

