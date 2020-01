C'est la fin d'un feuilleton et le début d'un nouveau. L'OM n'offrira pas son premier contrat professionnel à Isaac Lihadji, 17 ans, un joueur formé au club et sur lequel ses dirigeants comptaient beaucoup, a-t-on appris mardi. Les négociations sont terminées avec le jeune milieu de terrain offensif, international en équipe de France des moins de 17 ans, a reconnu une porte-parole du club phocéen auprès de l'AFP, confirmant une information de RMC Sport.

Isaac Lihadji a été informé mardi matin de la rupture des discussions par le directeur sportif de l'OM, l'Espagnol Andoni Zubizarreta, lassé par les atermoiements du joueur et de son entourage, selon RMC Sport. "On n'a pas dit qu'on quittait le club (...) si l'OM qui ne veut pas nous garder, on ira voir ailleurs", a déclaré un proche de l'international U17 à La Provence.

Vidéo - "Lihadji est un trésor de guerre" : On vous explique pourquoi l'OM joue gros avec sa perle de 17 ans 03:28

23 minutes en L1... puis le statu quo

Intégré au groupe professionnel olympien depuis l'intersaison, Lihadji est entré en jeu deux fois au début de cette saison de Ligue 1, pour 23 minutes de présence au total. André Villas-Boas, l'entraîneur de l'OM, avait décidé de ne plus l'inscrire sur la feuille de match depuis plusieurs semaines, tant que le joueur n'aurait pas accepté l'offre du club et officiellement signé son premier contrat professionnel.

Isaac Lihadji, présenté comme le plus grand espoir olympien, avait inscrit son premier but avec l'OM lors des matchs amicaux de préparation cet été, contre le club américain de DC United. Le "minot" s'était également illustré avec les Bleus lors du Mondial des moins de 17 ans au Brésil en octobre et novembre, avec une qualification en demi-finale et trois buts au total, contre la Corée du Sud, le Chili et l'Espagne. Lihadji a pour agent Moussa Sissoko, qui gère également la carrière d'Ousmane Dembélé, l'attaquant français du FC Barcelone.