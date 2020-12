L'Equipe annonce ainsi que deux joueurs seraient sur un siège éjectable : Draxler évidemment encore une fois et Leandro Paredes. Ce qui pose quelques questions. Blessé pendant quelques semaines en ce début de saison, l'Allemand n'a plus que six mois de contrat et ne devrait donc pas rapporter grand-chose à Paris même si l'idée de ne plus avoir à verser son salaire a déjà de quoi plaire au champion de France. Et pour le milieu argentin - très apprécié dans le vestiaire -, c'est plus sur le plan sportif que cela peut interroger.