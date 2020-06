Luca Modric et Kylian Mbappé lors de la finale du Mondial 2018.

TRANSFERTS - Dans un entretien accordé lundi à La Gazzetta dello Sport, Luka Modric indique que Kylian Mbappé a toutes les qualités pour succéder un jour à Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Pour cela, le Ballon d'Or 2018 lui conseille de quitter la L1.

Luka Modric n'a pas mâché ses mots en évoquant Kylian Mbappé. Dans une interview accordée à La Gazzetta dello Sport ce lundi, le milieu de terrain international croate a déclaré que le Champion du monde 2018 "avait tout pour dominer la scène" footballistique mondiale. Mais pour le Ballon d'Or, l'ancien Monégasque doit quitter la Ligue 1 pour passer dans une nouvelle galaxie. "Il doit rejoindre un championnat où il ne gagne pas les matches aussi facilement", a indiqué le milieu de terrain de 34 ans, sous contrat jusqu'en 2021 avec le Real Madrid, qui imagine le PSG comme l'un des favoris de l'édition 2020 de C1.

Le Real Madrid rêve de Kylian Mbappé. Cependant, le PSG entend poursuivre un bout de chemin avec le natif de Bondy. "Il est le futur du PSG, a confié Leonardo au Journal du Dimanche ce week-end. C’est ce que tout le monde veut. L’idéal serait de le prolonger... Après, il faut trouver la solution pour continuer ensemble. Kylian et Neymar ont encore deux ans de contrat, et on pense plutôt à l’après avec eux."

"Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, Mbappé restera, c'est une volonté de l'Émir", avait d'ailleurs déclaré un proche des propriétaires qataris ces dernières semaines à L'Equipe. Alors que la presse espagnole l'imagine rejoindre le Real Madrid en 2021, Kylian Mbappé fera sûrement l'objet de nombreuses sollicitations dès cet été.

