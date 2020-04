"Un acte sage et juste", "nous avions la volonté de reprendre" : La décision de la LFP fait débat

LIGUE 1 - Quelques heures après l'annonce de l'arrêt officiel de la saison 2019-2020, les acteurs de L1 et L2 ont, en grande majorité, fait part de leur satisfaction de ne pas terminer le championnat dans un contexte sanitaire compliqué. Mais des voix discordantes se sont aussi fait entendre.

Sans surprise, l'annonce de l'arrêt définitif du championnat a entraîné diverses réactions parmi les clubs de L1. Si Jean-Michel Aulas, Olivier Sadran et Bernard Joannin, les présidents de Lyon (septième), Toulouse (vingtième et dernier) et Amiens (dix-neuvième) envisagent des recours, la très grande majorité des acteurs du championnat s'est dit satisfaite de l'annonce de la Ligue de football professionnel de mettre un terme à la saison 2019-2020.

C'est un concours Lépine qu'on a vu depuis mardi. A un moment donné, ça devenait comique

Parmi eux, Bernard Caïazzo, le président du conseil de surveillance de l'AS Saint-Etienne (ndlr : dix-septième). "Je suis juste content que ce soit allé vite, parce que je me suis dit ça ne serait pas possible de tenir quinze jours comme cela, a-t-il déclaré sur RMC. On a eu une instruction gouvernementale, il fallait la respecter, c'est tout. A un moment donné, on ne va pas aller contre le Premier ministre. C'est un concours Lépine qu'on a vu depuis mardi. A un moment donné ça devenait comique... On aurait dit qu'il n'y avait pas de problème de santé en France."

Même son de cloche pour Jean-Pierre Rivère, le président de l'OGC Nice. Un club classé cinquième et qui ne sait toujours pas s'il jouera la C3 la saison prochaine. "C’est une décision de sagesse, a-t-il confié sur le site officiel du Gym. Elle va remettre un peu de cohérence dans la communication autour du football en France. Il y en avait bien besoin, je pense. La Fédération française de football ayant appliqué ces mêmes critères pour les championnats amateurs, j’aurais difficilement compris et accepté un autre raisonnement."

L'entraîneur de Dijon est rassuré

"Je suis soulagé de ne pas reprendre les entraînements mi-mai et la compétition au mois de juin, a indiqué pour sa part Stéphane Jobard, l'entraîneur de Dijon (16e) au Bien Public. Il me semble que les conditions n’étaient pas optimales pour reprendre dans des conditions sanitaires décentes. Il y a trop de zones d’ombre autour de ce virus et de sa propagation pour permettre à une trentaine de personnes de se regrouper dans un centre d’entraînement."

Des propos qui font écho à ceux tenus par Grégory Lorenzi, le directeur sportif du Stade Brestois (14e), dont le président, au début du mois, avait milité pour un arrêt de la saison. "L'intervention du président Le Saint avait fait grand bruit parce que tout le monde disait qu'il s'était prononcé trop tôt, a-t-il expliqué à L'Equipe. Aujourd'hui, on s'aperçoit que c'était sûrement la meilleure chose à faire. On ne peut pas se réjouir de l'arrêt du football jusqu'en septembre, mais je pense que c'est une décision simple, logique et surtout de bon sens."

De son côté, Laurent Nicollin, le président de Montpellier, pourtant classé huitième, aux portes de l'Europe, comprend la décision de la LFP. "À partir du moment où il n'y a pas de sportif, c'est compliqué de valider quelque chose. Il y a un virus qui tue des gens, il fallait prendre une décision. Après, que ça ne plaise pas à Paul, que ça ne plaise pas à Jacques... À un moment donné, il faut avoir un peu de décence et de dignité. La saison 2019-20 est finie, partons sur 2020-21", a-t-il indiqué à l'Equipe.

Si pour Jean-Pierre Caillot, le président rémois (6e), cette décision est "conforme à la morale sportive", il ne veut pas se projeter sur une éventuelle Coupe d'Europe. "Par respect pour les finalistes (ndlr : Coupe de la Ligue et Coupe de France), c'est un rêve qui restera pour l'instant dans un coin de notre tête." Egalement qualifié en Ligue des champions, le président du Stade Rennais, Nicolas Holveck, ne s'enflamme pas.

Non, le Stade Rennais n'est pas en Ligue des champions

"Non. Le Stade Rennais n'est pas en Ligue des champions. C'est un constat. En plus, c’est une saison très compliquée car il faudra attendre la finale de la Ligue Europa, fin août, pour savoir où on sera exactement. Habituellement, vous êtes fixés fin mai pour un début de compétition au mois d’août si vous êtes en tour préliminaire et en barrage, ou au mois de septembre pour la phase de groupes. Là, on ne sera fixé que fin août, seulement", a-t-il assuré à Ouest-France.

La Ligue des champions, Lille ne la jouera pas cette saison, au grand dam de Gérard Lopez. "Le LOSC souhaitait que la solution privilégiée pour mettre un terme à la saison de Ligue 1 se passe sur le terrain. Nous sommes convaincus que la qualité de notre groupe nous aurait permis d'atteindre nos objectifs et de nous qualifier à nouveau pour la Ligue des champions", a-t-il déclaré dans un communiqué.

"Bien que nous avions la volonté de reprendre la saison, nous prenons acte de cette décision adoptée dans un contexte sanitaire extrêmement complexe, avec ses conséquences économiques et une réalité à laquelle nous ferons face, ensemble. Nous regrettons ce classement car nous avions l'ambition de faire mieux. Durant cette saison, nous avons fourni beaucoup d'efforts (réorganisation, renforts durant le mercato) afin de changer les choses et atteindre les places européennes", a expliqué Oleg Petrov, le vice-président de l'AS Monaco, dans un communiqué.

Promu en L1 avec Lorient, Fabien Lemoine, le capitaine, n'a pas caché sa joie. "L’issue nous est favorable. Sportivement, sur l’ensemble de la saison, certes écourtée, on mérite notre place", a-t-il confié à Ouest-France. "Je ne peux que me réjouir de la décision de la Ligue, qui dans ses décisions relatives aux modalités de fin de la saison 2019-2020 a prononcé la montée en Ligue 1 du Racing Club de Lens. C'est un acte sage et juste selon moi", a conclu Joseph Oughourlian, le propriétaire des Sang et Or (de retour en L1 cinq ans après l'avoir quittée), à La Voix du Nord.

