Un avenir en question : le PSG veut prolonger Mbappé... qui hésite toujours

C'est certainement l'un des dossiers chauds de Leonardo. Après une première prise de contact il y a quelques semaines, le directeur sportif du PSG a intensifié ses discussions avec Kylian Mbappé et son entourage. Le but ? Prolonger le champion du monde dans un avenir plus ou moins proche. Selon les informations de L'Equipe, les échanges entre les parties s'effectuent dans un bon climat.

Pour l'heure, le Brésilien et le clan du joueur n'ont évoqué ni la durée du nouveau bail, ni son futur salaire. Si certaines rumeurs parlaient d'une possible rémunération de 30 millions d'euros annuels, le PSG la juge "ridicule". Toujours d'après le quotidien, la prolongation de Mbappé est en tout cas la grande priorité de la direction parisienne. Et tant pis pour Neymar, avec qui les discussions semblent au point mort depuis l'été dernier.

Mbappé prend son temps

Si le PSG veut donc poursuivre avec le champion du monde, l'inverse est-elle réciproque ? Courtisé par plusieurs grosses écuries, dont notamment le Real Madrid de Zinedine Zidane, ce dernier ne semble pas forcément pressé d'apposer sa signature sur son nouveau bail. Encore indécis, il attend probablement de voir la campagne européenne de son équipe cette saison. En cas d'élimination précoce en Ligue des champions, sa réflexion pourrait clairement évoluer. Et pas forcément dans le bon sens pour Paris.

Vidéo - Le prestige du Real, marquer l’histoire avec Paris : Le dilemme de Mbappé 04:51

Comme le précise L'Equipe, Mbappé est bien conscient qu'il lui sera plus difficile de partir si son contrat est rallongé. Toutefois, pour l'instant, il ne semble avoir pris aucune décision. Dans un sens comme dans l'autre. Il faut dire que le temps ne presse pas forcément, le contrat de l'ex-Monégasque expirant d'ici deux ans et demi.

Le PSG, de son côté, n'est pas dos au mur non plus. En cas de volonté de départ de son attaquant l'été prochain, le club de la capitale serait toujours en position de pouvoir refuser. Et ça, Leonardo le sait bien. Toujours prévoyant, le Brésilien a donc préféré amorcer tranquillement les discussions pour une possible prolongation. Elles vont probablement se poursuivre pour encore quelque temps. L'avenir nous dira si elles aboutiront.