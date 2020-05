LIGUE 1 - Selon les informations de RTL, le Qatar pourrait accueillir un tournoi estival entre le PSG, l'Olympique Lyonnais, le LOSC et Saint-Etienne. Pour les Parisiens et les Lyonnais, ces rencontres serviraient de préparation avant le retour espéré de la Ligue des champions en août.

La solution est peut-être trouvée pour le PSG et Lyon, qui devraient jouer la fin de l'édition de la C1 2019-2020 en août. Alors que les deux équipes n'ont plus joué depuis mars, à cause de la pandémie de coronavirus, elles pourraient, selon les informations de RTL, s'affronter durant un tournoi estival de préparation au Qatar. Le petit Etat du Golfe compte 14 décès du Covid-19, selon les chiffres officiels, depuis le début de la crise sanitaire.

Le LOSC et l'AS Saint-Etienne pourraient également être de la partie. RTL assure que les quatre clubs "travaillent d'arrache pied" pour finaliser ce projet. Ils seraient notamment séduits par l'idée de préparer la saison dans un pays qui compte des installations sportives très modernes. Cependant l'accès au territoire qatari est actuellement interdit aux étrangers du fait de la crise sanitaire. Mais d'ici-là, les quatre clubs français pourraient espérer que cet obstacle soit levé.

