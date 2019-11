Une masterclass et un nouvel espoir pour l’OM en sentinelle : "Kamara, c’est fantastique"

Un coup tactique, un coup de génie. Face à Lille (2-1), Andre Villas-Boas avait décidé de titulariser Boubacar Kamara non pas en défense centrale mais devant la défense, en sentinelle. Non seulement, le jeune minot a signé une prestation très dense en aimantant un nombre incalculable de ballons. Mais il ne s’est pas contenté de les récupérer. Kamara est directement impliqué sur les deux réalisations lilloises.

Vidéo - 12e j. - Villas-Boas : "Kamara a été exceptionnel" 01:16

C’est lui qui a décalé Morgan Sanson sur l’ouverture du score et c’est encore lui qui a récupéré le ballon et orienté le jeu sur l’action débouchant sur le but contre son camp du Lillois Gabriel. Ajoutez à cela 85% de duels gagnés, aucune faute commise et quelques bonnes interventions, dont 5 tacles, 4 interceptions et 8 ballons récupérés. Sans oublier ses 79% de passes réussies dans le camp adverse. Bref, une prestation de très haut niveau une semaine après une immense erreur lors du match contre le PSG, face à Mauro Icardi, qu’il avait avouée devant les journalistes : "Je pense que je pouvais avoir le ballon. Mais j'ai entendu "laisse" et c'est ce qui m'a fait me baisser. C'est à moi d'apprendre de cette erreur." Six jours plus tard, il s’est plutôt bien rattrapé.

"On a essayé Kamara dans cette position pour contrôler le système de Lille et leurs attaquants qui se recentrent. Kamara était là pour les contrôler entre les lignes", a décortiqué André Villas-Boas après la rencontre. "J’essaie de donner le meilleur, de courir pour l’équipe, d’être présent sur les deuxièmes ballons et de couper la relation milieu attaquant", a détaillé Kamara. Mission réussie pour son coach : "Il a fait un beau match et ça a bien fonctionné. C’est fantastique de sa part parce que c’est la première fois qu’il joue au milieu cette saison. Mais Kevin [Strootman] aussi a fait des bons matches. Je suis content de la performance de Kamara mais j’étais content des performances de Kevin."

Une solution durable ?

Le coach portugais a tout de suite saisi l’enjeu de la belle prestation de sa sentinelle du jour. En titularisant Kamara devant la défense, AVB a mécaniquement fait dégringoler Kevin Strootman dans la hiérarchie. Le Néerlandais s’est contenté de miettes en fin de match et voir Kamara débuter à sa place n’a pas dû le ravir. L'ancien de l'AS Rome vit un début de saison très compliqué. Mis en cause dans un poste de sentinelle orphelin du départ de Luiz Gustavo cet été, il n’a jamais vraiment pris la mesure du poste à Marseille.

Il est bien sûr trop tôt pour imaginer Kamara s’installer à cette position de numéro 6, lui qui a avoué préféré jouer en défense centrale, mais le défenseur central a tout de même semé de sacrées promesses. Le retour d’Alvaro Gonzalez en charnière centrale sécurise le secteur défensif. La charnière a retrouvé son patron et Kamara peut exporter ses talents un peu plus haut sur le terrain.