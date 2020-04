LIGUE 1 - Alors qu’Edouard Philippe a confirmé mardi l’arrêt des championnats, Jean-Michel Aulas a proposé de jouer des playoffs en août pour terminer la saison. Sous quelle forme les organiser ? Pourraient-ils vraiment se jouer ? Est-ce que des playoffs arrangeraient l’Olympique lyonnais ? Zoom sur la proposition polémique du président des Gones.

Quelle forme ?

Avant de déterminer la forme des playoffs, un point capital devra être réglé : à quelle journée le championnat est-il arrêté ? La solution la plus égalitaire serait la 27e journée puisque toutes les équipes ont joué le même nombre de matches.

Aulas a proposé de “jouer un certain nombre de playoffs”, sans se montrer beaucoup plus précis sur la forme qu’ils pourraient prendre. Pour les derniers du championnat, la ligne de mire est logique : rester en Ligue 1. En revanche pour le haut du classement, quelle serait la finalité ? Le titre de champion ? Les trois places pour la Ligue des champions ?

Imaginons que les playoffs du haut du classement déterminent les huit premières places. Ceux-ci pourraient se jouer en une série de matches secs entre quatre duos : le 1er face au 8e, le 2e face au 7e, le 3e face au 6e et le 4e face au 5e. Le club gagnant du premier match, rencontrera le club gagnant du troisième et ainsi de suite jusqu’à la finale. De même pour les équipes perdantes.

Une finale et une petite finale seraient ensuite organisées pour déterminer le classement. Les clubs qui joueront la finale seront qualifiés pour la Ligue des champions puisqu’ils seront d’office premier et deuxième, et c’est la petite finale qui sera le match couperet pour déterminer le troisième club qualifié.

L’UEFA prônait le “mérite sportif”, difficile d’envisager le PSG, l’OM ou le Stade Rennais accepter de jouer sur une poignée de matches, un titre ou une place en Ligue des champions face à des équipes contre lesquelles ils auraient déjà gagné. Avec cette configuration, Reims pourrait être champion de France et qualifié pour la C1, et le PSG repartir bredouille...

Cela pourrait donner (en prenant le classement à la 27e journée) :

Paris - Reims

OM - Monaco

Rennes - Montpellier

Lille - Lyon

Quand ?

Jean-Michel Aulas aimerait faire jouer ces playoffs en août, alors que le Premier ministre dans son discours mardi, s’était montré plutôt clair sur la situation : “La saison 2019-2020 de sports professionnels, notamment celle de football, ne pourra pas reprendre." Mais Aulas peut s’appuyer sur le discours du ministère des Sports qui laissait entendre un son de cloche différent : “Avant fin juillet, il ne peut pas y avoir de compétition, même à huis clos. (...) [Les Ligues] peuvent envisager de terminer leur saison au mois d'août, ou en septembre, à elles de décider." Ces matches se dérouleront obligatoirement à huis clos, puisqu’aucune réunion de plus de 5 000 personnes n’est autorisée. Reste que la LFP doit se réunir jeudi pour éclaircir les conditions de la fin de saison, et que Noël Le Graët, patron de la FFF, n’a, lui, laissé aucun suspens quant à l’arrêt des championnats.

Aulas mise beaucoup sur le discours de l’UEFA pour faire flancher la LFP : “L'UEFA souhaite que l'on termine les compétitions. Ils auraient souhaité que les championnats se terminent début août”, indiquait-il hier à l’AFP.

A quel point ça arrangerait l’OL ?

Evidemment, avec cette proposition saupoudrée d’une grosse pincée de mauvaise foi, Aulas veut tenter le tout pour le tout pour permettre à son équipe d’avoir une dernière chance d’accrocher la Ligue des champions. Mais même si de tels matches étaient joués, rien ne laisse entendre que l’OL se qualifierait pour la C1. Les playoffs gommeraient les différences de points en championnat et feraient reposer le classement final sur des bases bien éloignées de la solution idéale. En résumant grossièrement, l’OL repartirait à zéro, comme tous les autres qualifiés pour ces playoffs et mettrait derrière sa saison chaotique en championnat.

En effet, en prenant le classement de la 27e journée, l’OL, alors cinquième avec 40 points, rencontrerait le LOSC, alors quatrième avec 46 points pour des matches aller-retour. Et il n’est pas sûr que cet adversaire arrange les Gones qui se sont inclinés deux fois cette saison contre les Nordistes : la première en décembre, à domicile (0-1), la deuxième début mars, juste avant l’arrêt du championnat, sur le même score.

Quid des droits télé ?

Derrière cette idée de finir le championnat, il n’y a pas que des enjeux sportifs et Jean-Michel Aulas a cet aspect dans un coin de la tête. Les enjeux économiques sont prédominants. Canal + et BeIn Sports ont refusé de payer une partie des droits TV lors de la dernière échéance. La situation avait été régulée grâce à quatre présidents mandatés par la LFP. Sauf que les deux diffuseurs doivent encore 140 millions d’euros à la LFP, le paiement est prévu pour le 5 juin prochain. La Ligue espère que le contrat sera honoré même si la saison est arrêtée. Selon L’Equipe, Canal + n’a pas la même vision des choses. Jouer des playoffs devrait forcer les diffuseurs à payer ces droits télé. Aulas s’est montré rassurant auprès RMC sur la situation économique du club : “On a une situation qui est extrêmement positive, avec des fonds propres qui permettent d’attendre et de préparer l’équipe pour la saison prochaine.” Mais les droits télé restent une source de revenus importante pour l’OL qui avait touché plus de 48 millions d’euros sur la saison 2018-2019.

En se faisant l’avocat du diable, Aulas défend également les intérêts d’autres clubs, dont l’économie est un peu plus dépendante des droits télé, comme l’Olympique de Marseille, qui a touché environ 46 millions d’euros pour la saison 2018-19. Le club, qui doit faire face à des difficultés financières, se serait bien passé de cette perte de revenus. Sportivement parlant c’est une proposition qui est plus contestable.

