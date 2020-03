William Saliba, les derniers défis en Vert

Une fin de saison en forme de baroud d'honneur. Recruté par Arsenal contre 30 millions d'euros, le temps est compté pour William Saliba du côté de Saint-Etienne. Ce jeune francilien de 18 ans, passé par Bondy et Montfermeil, s'est affirmé comme l'un des moteurs des Verts, qui souffrent dans la course au maintien en Ligue 1. Dimanche, il sera une fois encore déterminant dans le duel opposant son club à Bordeaux (15h00), comme lors de la qualification pour la finale de la Coupe de France, jeudi, contre Rennes (2-1).

Du haut de son 1,93 m, Saliba en impose, aussi bien physiquement que techniquement au sein du groupe où il a été longtemps le porte-bonheur cette saison même s'il a été souvent blessé. Face à Metz (3-1) le 2 février, il a connu sa première défaite pour l'exercice 2019-2020 en huit matches disputés (cinq victoires, trois nuls) alors qu'il n'a participé qu'à seize rencontres toutes compétitions confondues. C'est peu, mais sa fraîcheur sera un atout sur lequel l'entraîneur Claude Puel pourra s'appuyer d'ici la fin de saison. Avec deux objectifs majeurs en ligne de mire : le maintien à assurer en Ligue 1 et la finale de la Coupe de France à jouer contre le Paris Saint-Germain, le 25 avril.

"Une fierté d'aller au Stade de France"

"Je ne voulais pas louper l'occasion de jouer la finale de la Coupe. C'est une énorme fierté d'aller au Stade de France, surtout que pour moi ce sera peut-être la dernière. Maintenant, on va penser au championnat, mais il ne faut pas se faire avoir, penser à la victoire trop tôt : d'abord le championnat et, seulement après, la Coupe", prévient Saliba. D'autant qu'au printemps 2019, s'il a bien fait partie de l'équipe U19 victorieuse de la coupe Gambardella, il n'avait pas disputé la finale contre Toulouse au Stade de France mais un match avec les professionnels contre... le TFC.

Jeudi, son association avec Wesley Fofana (19 ans), plus jeune que lui de quelques mois, a été impressionnante d'assurance en l'absence du vétéran Loïc Perrin (35 ans). "Avec William, on essaie de faire notre taff, toute l'équipe nous aide, le coach aussi. Chacun fait sa part et ça le fait", a confié l'intéressé. "Quand il a concédé le penalty qui a amené l'ouverture du score de Rennes, j'ai vu qu'il n'était pas bien et je suis venu lui parler pour lui remonter le moral. Entre lui et moi, c'est quelque chose de fort. Il a vu que j'étais là pour lui et il a bien terminé le match et on a tenu la baraque", poursuit-il.

"Avec Wesley, on se connait depuis longtemps. Ce n'est pas d'hier qu'on joue ensemble. Même si en pro, c'est différent. Mais, à chaque match, on prend de l'expérience. Ca fait du bien de jouer ensemble, c'est plus facile quand on se connaît", raconte encore William Saliba. Après ce malencontreux penalty, il a ensuite contribué aux deux buts stéphanois en délivrant l'avant-dernière passe. Il tentera de confirmer, dimanche contre Bordeaux, qu'il fonce sur les traces des meilleurs. Mais, surtout, qu'il est prêt pour le grand saut en Premier League.