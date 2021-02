Nouvel épisode dans l'affaire Emiliano Sala . Deux ans après le décès de l'attaquant argentin dans un accident d'avion, alors qu'il rejoignait Cardiff City , le parquet de Nantes aurait ouvert une nouvelle enquête selon les informations de L'Equipe . D'après le quotidien, Antoine Vey, l'avocat français du club gallois qui évolue désormais en Championship, aurait déposé plainte pour "infraction de falsification de chèque" et "tentative d'escroquerie au jugement".

Un chèque de 16 291,53 euros, qui correspondrait au "solde de tout compte" dû à l'Argentin, actant sa résiliation de son contrat de travail avec Nantes, serait dans le viseur. Selon L'Equipe, Cardiff City dénoncerait le fait que ce chèque aurait été libellé à l'ordre de Mercedes Taffarel, la mère de l'ancien Caennais, et qu'il serait "prétendument daté du 21 janvier 2019", soit le jour de la mort du joueur. L'avocat du club gallois soupçonne donc l'émission d'un chèque antidaté par le FCN, dans le but d'établir que l'actuel 18e de Ligue 1 "n'avait plus de lien juridique avec Sala".