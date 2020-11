André Villas-Boas a rappelé qu'il avait eu honte et a demandé à ses joueurs de respecter davantage le maillot de l'OM, ainsi que leurs contrats dans un contexte économique difficile. Il a également ciblé les joueurs étrangers de son vestiaire, leur demandant de davantage communiquer en français, en guise de respect pour le club qui les emploie. Andre Villas-Boas leur a demandé aussi plus d'ambitions en Ligue des champions : Le Portugais veut six points lors des trois prochains matches. Un bilan qui pourrait permettre à l'OM d'accrocher la Ligue Europa.