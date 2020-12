Luis Campos ne devrait plus rester au LOSC pour longtemps. Comme nous l'avions révélé il y a quelques semaines, le conseiller sportif a demandé à son président de quitter le club nordiste. Quelques semaines plus tard, l'entraîneur lillois Christophe Galtier a surenchéri en affirmant qu'il n'avait "plus de nouvelles" de Campos depuis août. Et le Portugais devrait rebondir assez vite, lui qui serait, selon le journaliste anglais Duncan Castles, sur les tablettes des plus grands clubs européens.