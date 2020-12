"On a demandé à l'arbitre de regarder le VAR. Il n’a pas été très intéressé. On était bien dans le match, on maîtrisait le ballon. On a essayé de tenir le score, ils ont continué de pousser, c’est mérité pour eux et dommage pour nous", a ajouté le technicien marseillais, en colère contre Clément Turpin. "Evidemment, dans un match disputé, il y a de l'agressivité entre les joueurs, ça peut arriver. Mais pas comme ça. Et l'OM est l'équipe qui reçoit le plus de cartons.