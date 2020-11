Oui, c'est un tournant. Oui, la décision est plus que discutable. Oui, le courroux lillois s'entend tout à fait. 32e minute d'un Saint-Etienne – Lille fermé à double tour. C'est le moment que choisit Bradaric pour mal assurer sa tête en retrait. Khazri se jette sur l'offrande mais bute sur le pied du Lillois qui se trouve dos au Stéphanois. Penalty sans recours au VAR. Khazri ouvre la marque et le LOSC lâche deux points à Geoffroy-Guichard. " Je considère que le penalty est une erreur manifeste d'arbitrage , a jugé Christophe Galtier en conférence de presse. Wahbi Khazri vient avec beaucoup d'expérience sur mon joueur Domagoj Bradaric. Avec la vidéo et des arbitres professionnels, cela ne devrait pas se produire. "

Plus tôt, au micro de Téléfoot la chaîne, le coach nordiste s'était montré plus mordant encore : "Je ne sais pas ce qui se dit dans les oreillettes. C'est quand même rare de siffler là-dessus. Tout le monde tombe dans le piège. On va essayer de rester calme…" Même constat chez Benjamin André. Le milieu des Dogues ne comprend pas comment le penalty a pu être sifflé : "C'est incroyable, comment peut-on siffler sur cette action ? s'est interrogé l'ancien Rennais. Quand un joueur comme 'Brada' est devant, c'est quand même difficile de faire faute sur un autre qui se trouve dans son dos et qui n'a pas le ballon."