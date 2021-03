La situation n'a pas évolué. On a pris, après réflexion, la décision de ne pas s'engager avant la fin de la saison parce qu'on pense que c'est mieux pour tout le monde", a indiqué le président de l'OL dans un premier temps. Le suspense reste entier concernant le nom du futur entraîneur de l'Olympique Lyonnais. En conférence de presse mardi, Jean-Michel Aulas a sous-entendu que rien n'était fait concernant l'avenir de Rudi Garcia, sur le banc des Gones depuis octobre 2019 et dont le contrat se termine en juin prochain. "", a indiqué le président de l'OL dans un premier temps.

En attendant, il n'y a eu aucun contact de pris avec aucun entraîneur, tous ceux qui pensent savoir ne savent pas et ont plus de chances de se tromper que de dire la vérité, a renchéri Jean-Michel Aulas. Ce serait maladroit de ma part de vous dire le contraire." Quelques minutes plus tard, le patron des Gones a évoqué le prochain mercato qui pourrait être fortement impacté par , a renchéri Jean-Michel Aulas.." Quelques minutes plus tard, le patron des Gones a évoqué le prochain mercato qui pourrait être fortement impacté par la crise économique découlant de la pandémie de coronavirus

"L'intersaison qui va arriver va obligatoirement mettre à nu un certain nombre de difficultés pour les clubs (en ce qui concerne les transferts)... Il faut donc puiser dans les points positifs et essayer d'éliminer les côtés négatifs. Cela nous amène à réfléchir à l'année prochaine. Nous avons peu de joueurs assurés de partir. Certains sont susceptibles de nous quitter, d'autres de revenir (de prêts) et il y a une situation économique qui fait que cela ne sera plus comme avant", a-t-il renchéri.

Jean-Michel Aulas s'est également penché sur le dossier Memphis Depay, en fin de bail en juin prochain et toujours sollicité par le FC Barcelone. "S’il doit repartir pour un plus grand club que l'OL, je me ferais une raison. Si par contre il doit rester, on aura participé à ce qui sera pour lui une histoire encore plus grande car ça voudra dire qu’on a gagné quelque chose", a-t-il expliqué. Pour sa part, Juninho a laissé la porte ouverte à un départ définitif de Joachim Andersen à Fulham. "Je pense qu'il va vouloir prolonger l'aventure là-bas en Premier League. Il a bien joué à Fulham et s'il revient, on va l'accueillir avec les bras grands ouverts", a conclu le directeur sportif brésilien.

