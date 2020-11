Le technicien de l'OL n'est pas franchement réputé pour sa gestion des effectifs. À Marseille, il avait fini par perdre certains joueurs qui n'étaient pas des titulaires indiscutables, mais qui avaient un vrai rôle à jouer dans la rotation. " Il m'est parfois arrivé d'être bon à l'entraînement et de ne pas jouer , racontait par exemple Morgan Sanson il y a quelques mois. Il y a eu une cassure et ça a influé sur les performances collectives ." Le coach lyonnais doit-il craindre qu'un tel scénario se répète ?

Tous installés dans le onze plus ou moins récemment et sur des durées plus ou moins longues, les trois milieux de terrain sont maintenant des remplaçants de luxe. Le Brésilien n'a plus été titularisé depuis le 27 septembre dernier, à Lorient. L'international Espoirs n'a cumulé qu'une grosse trentaine de minutes de jeu depuis le choc face à l'OM le 4 octobre dernier, date de la dernière (courte) apparition du prodige de 17 ans. Héros du quart de finale de Ligue des champions face à Manchester City, Moussa Dembélé fait lui aussi partie des oubliés des dernières semaines.