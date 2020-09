C'est un temps que les minots de moins de dix ans ne peuvent connaître, une époque où l'OM se rendait au Parc des Princes en montrant les muscles, toujours, ou avec le statut de favori, parfois. Il est révolu depuis plus d'une décennie, le 28 février 2010 précisément, date de la dernière victoire olympienne à Paris. Là, le club de la capitale n'avait pas encore changé de dimension et le "Classique" avait tous les pans d'un véritable choc.

André Villas-Boas l'a suffisamment répété en conférence de presse : le match de ce dimanche soir (21h00), disputé dans le cadre de la 3e journée de Ligue 1, ne sera toujours pas autre chose qu'une rencontre opposant deux équipes n'évoluant pas sur la même planète. Le technicien phocéen a aussi rappelé qu'il ne tiendrait évidemment pas ce discours fataliste auprès de ses joueurs, dimanche.

Il aurait tort. Jamais, ces dernières saisons, la conjoncture n'avait semblé aussi défavorable au PSG. Certes, le club parisien a récupéré quelques cadres mis au repos forcé ces trois dernières semaines après avoir été testés positifs à la Covid-19 en début de mois. Neymar, Keylor Navas, Leandro Paredes ou encore Angel Di Maria figurent bien dans le groupe. Mais il serait fou de les imaginer disputer l'intégralité de la rencontre. La superstar brésilienne, par exemple, n'a repris l'entraînement que vendredi.

Ils ne joueront pas comme ils ont joué face à Lens

"On ne prendra aucun risque avec nos joueurs, même si on affronte Marseille, a justement souligné Thomas Tuchel en conférence de presse. On fera les choix si les joueurs sont aptes, comme on le ferait contre n’importe quel autre adversaire." Surtout, l'entraîneur allemand est privé de son capitaine, Marquinhos, ainsi que de Kylian Mbappé et Mauro Icardi. "Ironie" de l'histoire, les deux attaquants avaient inscrit les quatre buts lors de la gifle infligée aux Phocéens, il y a un peu moins d'un an.

Autre donnée encourageante pour l'OM, Paris a perdu son premier match de championnat à Lens (1-0), jeudi. Ce qui n'était plus arrivé au club de la capitale depuis la saison 2011-2012... année de la dernière victoire de Marseille face à son meilleur ennemi. Mais les Olympiens n'ont pas eu envie de donner de l'importance à ces signes : "Ils ne joueront pas comme ils ont joué face à Lens", a assuré Dimitri Payet.

Sur ce point, au moins, Marseillais et Parisiens sont du même avis. "Des gens pensent que c’est le meilleur moment pour jouer contre nous mais on a de la qualité et on va le montrer dimanche", a averti Tuchel. "Ils ont une série en cours et ne veulent pas qu'elle se termine, a renchéri Payet. Nous, on veut y mettre fin mais on sait que ce ne sera pas simple." L'OM n'a gagné aucune de ses 20 dernières confrontations toutes compétitions confondues face à Paris.

Marseille attend la feuille

Mais les Marseillais savent qu'ils ne doivent compter ni sur les signaux ni sur les statistiques pour renverser l'ogre parisien. L'absence de supporters sera un véritable avantage pour une équipe qui a énormément subi la pression du Parc dans un passé récent. Le facteur physique sera également capital, les Olympiens ayant passé la vague Covid un peu plus tôt dans la saison. Reste un aspect. Le plus important : le jeu.

Florian Thauvin fête son but en compagnie d'André Villas-Boas lors de la rencontre Brest - OM / Ligue 1 Crédit: Getty Images

Joueurs et entraîneur de l'OM ont certifié qu'ils avaient retenu la leçon reçue la saison passée. Les incertitudes qui ont perduré autour du groupe parisien les ont empêchés d'appréhender cette rencontre avec le sens du détail qui est celui d'André Villas-Boas mais ils ont contourné le problème. "On a préparé le match par rapport à la manière dont ils jouent, a souligné Payet. Même privés de certains joueurs, ils ont leur philosophie de jeu. On s'est concentré là-dessus. Quand on verra les titulaires, on avisera avec les qualités de chacun." Cette fois, l'OM ne se jettera pas dans la gueule du loup. Même si le contexte aurait pu lui donner envie d'y foncer tête baissée.

