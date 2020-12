C'est peut-être un mal pour un bien. Sans doute même. Depuis plusieurs mois, le PSG s'est caricaturé et a alimenté ce qui faisait sa force en même temps que sa faiblesse : sa dépendance à Neymar. Les résultats et les performances parisiennes appartiennent trop souvent aux états de forme de son Brésilien, surtout dans les grands matches. Ce n'est pas un problème quand il marche sur l'eau comme lors du Final 8, à Manchester ou face à Basaksehir. Ça l'est davantage quand il passe au travers comme en finale face au Bayern ou Lyon dimanche.

"En quatre jours, on a vu le meilleur et le pire de Neymar"

Sans plan B, Paris sombre avec son Brésilien lors des affiches. Kylian Mbappé peut le sortir de l'ornière en Ligue 1 mais sa faculté à disparaître ou surjouer dans les matches qui comptent en 2020 n'ont fait qu'augmenter l'influence de Neymar dans le jeu et dans les stats. L'absence du Brésilien en cette fin d'année va contraindre Paris à diversifier sa menace, à travailler sur d'autres plans de jeu, à ne pas se contenter de compter sur celui qui les a portés tout au long de l'année.

Il faudra, a priori, achever l'année sans lui lors de trois rencontres face à des adversaires au niveau inégal. Mais le choc à Lille, sans doute son concurrent le plus séduisant depuis août, le week-end prochain pourrait constituer un tournant. Et Thomas Tuchel, fragilisé par la défaite face à Lyon, pourrait bien remettre son avenir entre les mains d'une équipe privée de son homme providentiel.

Neymar takes second spot Crédit: Getty Images

Di Maria doit se retrouver

La blessure de Neymar va obliger d'autres à se responsabiliser. Angel Di Maria est le premier d'entre eux. Capital dans la construction du jeu, le deuxième meilleur passeur de l'histoire du PSG a vu son influence baisser sitôt que celle de Neymar augmentait cette année. A l'image de son match à Leipzig où il n'a pas su endosser les responsabilités de leader en l'absence de Neymar et Mbappé. Son rendement, en baisse, fut sanctionné par un passage sur le banc lors des deux derniers matches de Ligue des champions, dont celui capital à Manchester, et, malgré ses deux passes décisives face à Basaksehir, on ne peut pas dire que sa prestation face à Lyon ait plaidé pour son retour en grâce.

Ángel Di María (PSG) erzielt die Führung gegen RB Leipzig Crédit: Getty Images

Di Maria manque de rythme après un début de saison tronqué par une lourde suspension. Sauf que sans Neymar, Paris n'aura pas le choix. Son Argentin va devoir faire le lien entre le milieu et l'attaque, retrouver sa légendaire patte gauche. Et cette fin d'année doit lui servir à se remettre d'aplomb avant les échéances capitales de février en Ligue des champions. Le constat est un peu le même pour Kylian Mbappé. Si, lui, a déjà su briller cette saison sans Neymar face à Nantes ou Montpellier, il doit prouver que Paris peut compter sur lui lors des grands soirs. Le déplacement à Lille sera un parfait test pour lui.

Aucune tête ne dépasse

Derrière les deux hommes censés former la Sainte Trinité aux côtés de Neymar, aucune tête ne dépasse vraiment. Si efficace la saison dernière pour pallier les absences du Brésilien, Pablo Sarabia n'a pas démarré celle-ci sur les mêmes standards. Diminué par des blessures, l'Espagnol est une alternative moins convaincante depuis le restart. Physiquement et techniquement, Sarabia tourne au ralenti lui qui avait équilibré le collectif lors de son premier exercice sous le maillot du PSG.

"Après le confinement et tous ces jours sans jouer, la reprise a été très difficile, avouait-il mi-octobre sur le site officiel du PSG. Je n'étais pas dans le meilleur moment de ma carrière et, jour après jour, j'ai tout fait pour m'améliorer et me sentir mieux sur le plan physique, et retrouver mon niveau de la saison dernière." Il en est encore loin. Mais moins loin sans doute qu'un Julian Draxler, blessé lui aussi et qui n'a jamais convaincu dans un rôle de créateur.

Ce manque d'alternative a déjà pénalisé Paris sans jamais le condamner. Cette fin d'année lui offre un espace pour tester. L'enjeu ne réside pas forcément sur les quatre matches avant la trêve, même s'il ne faudrait pas laisser s'échapper la concurrence. Mais la fragilité physique de Neymar oblige le PSG à ne pas lui laisser supporter seul le plan de jeu. A Paris, il est l'heure de trouver un plan B.

