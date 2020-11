Saint-Etienne continue de s'enfoncer. Ce samedi, l'ASSE s'est très lourdement inclinée sur la pelouse de Brest (4-1), lors de la 11e journée de Ligue 1. Au stade Francis-Le Blé, Franck Honorat (7e), Jean-Kévin Duverne (23e), Irvin Cardona (33e) et Steve Mounié (38e) ont mis les leurs sur orbite, alors que Mahdi Camara avait réduit l'écart (31e). Au classement de la Ligue 1, les Brestois grimpent provisoirement à la douzième place, alors que les Stéphanois restent quinzièmes et sous la menace des équipes qui les suivent.

Après la trêve internationale et une victoire en match amical contre Grenoble, Saint-Etienne avait à cœur de mettre fin à son inquiétante série de six défaites de rang. Toutefois, comme souvent cette saison, les Verts ont encaissé le premier but, sur une très belle frappe enroulée du pied droit pleine lucarne de l'ancien du Forez Franck Honorat (7e, 1-0). Sur coups de pied arrêtés, les Stéphanois ont également montré leurs limites, en encaissant un deuxième but, par l'intermédiaire de Jean-Kévin Duverne, de la tête (23e, 2-0). Le capitaine brestois en profite pour ouvrir son compteur dans l'élite.

Si ce premier acte est donc apparu complètement débridé, en revanche, le second fut bien plus fermé. La faute notamment à un bloc brestois extrêmement compact. Claude Puel - qui devait encore faire avec de nombreux absents, comme Wahbi Khazri et Romain Hamouma, le meilleur buteur stéphanois, tous deux suspendus - a bien tenté trois changements à la pause, avec notamment le retour de Mathieu Debuchy, absent depuis le 17 septembre dernier. Mais hormis leur but, les Verts, ont autant tenu le ballon (60% de possession) qu'ils ont été inquiétants défensivement et incapables de cadrer d'autres tentatives.