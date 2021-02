Jeudi dernier, Angel Di Maria faisait part de son rêve d'évoluer avec Lionel Messi au PSG . Quelques minutes après le succès du club de la capitale mercredi soir, l'ailier, buteur et passeur décisif face à Nîmes (3-0), s'est de nouveau penché sur ce dossier. " J'espère (jouer avec Lionel Messi) . Il y a de nombreuses possibilités mais on doit rester tranquilles ", a indiqué l'Argentin, qui a par ailleurs évoqué le dossier de sa prolongation de contrat au PSG.

Au 30 juin prochain, l'ancien joueur du Real Madrid sera en fin de bail avec le champion de France en titre. "On discute tranquillement. Neymar ? Il est beaucoup plus jeune, c'est normal qu’on parle avec lui. Petit à petit, on discute. L’important c’est que je suis très heureux à Paris", a conclu Angel Di Maria au micro de Canal+.