Habib Diallo à Strasbourg, un transfert à contre-coeur ? Plutôt une histoire de "rivalité de supporters", selon l'attaquant sénégalais, annoncé en partance pour l'Angleterre ou l'Allemagne cet été, mais transféré à la surprise générale de Metz vers le voisin Strasbourg en fin de mercato. Vu la rivalité régionale entre Alsaciens et Lorrains, l'affaire a été mal digérée par les supporters messins. Et le joueur lui-même a alimenté la polémique en laissant apparaître son spleen: un message vocal envoyé par l'attaquant à un fan a fuité sur les réseaux sociaux avant d'être retiré.

L'international sénégalais (25 ans), acheté pour 10 millions d'euros par les dirigeants strasbourgeois, le plus gros transfert de l'histoire du club, déclarait: "Les supporters ne savent pas tout ce qu'il se passe à Metz (...) C'est eux qui me forcent à partir. Combien de clubs sont venus pour moi ? Metz a refusé (...) Avant-hier, j'ai dit que je ne partais plus et que je restais à Metz. Ils ne voulaient pas."

Transferts Cinq mois et 230 euros : Robinho signe un (tout) petit contrat à Santos 11/10/2020 À 06:22

Cela a contraint le président messin Bernard Serin à se défendre au cours d'une conférence de presse le lendemain du transfert et de la clôture du mercato, le 6 octobre, après que le siège du club a été tagué par des supporters mécontents. Il fallait éteindre l'incendie. "A deux jours de la fin du mercato, la seule proposition concrète est arrivée de Strasbourg par les agents d'Habib Diallo", a assuré le dirigeant. "Je n'ai pas vu une seconde Habib Diallo pour ce transfert."

C'est compliqué

Dix jours après l'affaire et une parenthèse avec la sélection sénégalaise, ponctuée d'une défaite contre le Maroc (3-1) et un match annulé contre la Mauritanie, Diallo veut tirer un trait sur les polémiques et se projeter sur sa nouvelle vie au Racing. "J'ai vu le match Strasbourg-Lille (0-3), la veille de signer. Personne ne m'a vu mais j'étais là. Si j'avais eu une hésitation, je n'aurais pas fait la route", a-t-il assuré, tout en semblant garder une pointe d'amertume. "Les gens croient que c'est facile mais ça ne l'est pas. Il y a des trucs...C'est compliqué": l'ex-Messin n'en dira pas plus.

En coulisses, les deux parties tentent de calmer le jeu. Le message vocal sur Instagram ? "C'est maladroit, ce n'est pas trop son style mais on ne va pas en faire des caisses. Personne n'a trahi personne, les réactions sont excessives", réplique Olivier Perrin, le responsable de la formation messine et ancien manager de Génération Foot, l'antenne du FC Metz au Sénégal. "Je l'ai eu dix minutes avant qu'il signe. Il avait promis de m'appeler juste avant. S'il n'avait pas voulu signer, il ne l'aurait pas fait. Habib est un grand garçon", a confié à l'AFP M. Perrin.

Nouveau challenge

A Strasbourg, le directeur sportif Kader Mangane, originaire comme Diallo de Thiès au Sénégal, défend bec et ongles l'attaquant qu'il a connu tout jeune. "Il est comme un petit frère pour moi. S'il n'avait pas voulu venir, je lui aurais dit non mais il voulait un nouveau challenge et jouer. Il est reconnaissant de son passage à Metz mais aujourd'hui il est fier d'être à Strasbourg", a déclaré Mangane à l'AFP.

Selon Olivier Perrin, sans la crise sanitaire, l'attaquant auteur de 12 buts la saison dernière avec les Grenats serait "probablement" parti ailleurs, en Angleterre ou en Allemagne. Mais le Covid-19 a bloqué le marché et Strasbourg, dix-huitième de L1 avec cinq défaites en six matches, en a profité. "On ne pensait pas pouvoir s'aligner sur les clubs anglais, raconte Mangane. Mais on suivait l'actualité du transfert. Ça s'est fait au dernier moment. On a été approchés en nous disant que c'était possible".

Comme David Zitelli en 1995 et Mamadou Niang en 2003, deux transferts à succès de Metz à Strasbourg, Diallo a désormais l'opportunité de grandir en Alsace. A lui de redonner au Racing son efficacité dès la réception de Lyon dimanche pour la 7e journée de Ligue 1 (13h00).

Ligue des Nations De Bruyne, le Diable qui enchante l'Angleterre 10/10/2020 À 18:41