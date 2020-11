Alors qu'il vient de fêter ses 18 ans le 10 novembre, Eduardo Camavinga est déjà un élément phare du onze rennais. Le milieu breton, qui a manqué un mois de compétition après avoir reçu un coup contre Angers (1-2), pourrait réintégrer l'équipe type du troisième de Ligue 1 ce vendredi à l'occasion de la réception de Bordeaux, pour le plus grand bonheur de Julien Stéphan, son entraîneur. En parallèle, les discussions la entre direction rennaise et l'entourage d'Eduardo Camavinga auraient bien avancé concernant une prolongation de contrat selon L'Equipe .

Camavinga, plus haut, plus fort ? "Un talent de créateur qu'on n'imagine pas"

Dans son édition du jour, le quotidien révèle qu'Eduardo Camavinga pourrait étendre son bail d'un an avec le Stade Rennais , avant Noël. Actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022, le milieu international est fortement suivi par les poids lourds du football européen, et notamment le Real Madrid, qui en a fait sa priorité. En le prolongeant, Rennes pourrait vendre le joyau de son centre de formation plus cher l'été prochain. Et battre le record de vente fixé à 30 millions d'euros, lorsqu'Ismaïla Sarr était parti à Watford à l'été 2019.

En conférence de presse mercredi, Eduardo Camavinga a assuré que tout l'engouement autour de son avenir ne lui faisait pas tourner la tête. "Je vois (toutes les informations) mais ce n'est pas quelque chose qui va me rentrer dans le tête et à laquelle je vais penser constamment. Je fais la part des choses, ça ne va pas me distraire. Même si ça fait plaisir de recevoir des éloges. Après, je suis au Stade Rennais, les autres clubs ce n'est pas pour maintenant, a-t-il indiqué. Il me reste deux ans, on aura le temps de reparler de ça. Je ne suis pas pressé. Il y aura des discussions. Rester ici me ferait plaisir, c'est mon club formateur." Avant une éventuelle vente cet été, Rennes compte bien encore profiter de son talent pour viser une nouvelle qualification en C1.