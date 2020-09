Le champion du monde, âgé de 27 ans, ne comprend pas pourquoi le club olympien n'est pas revenu vers lui plus tôt pour discuter d'une éventuelle prolongation de contrat. "Ça m'étonne qu'on se retrouve dans une position comme celle-ci. Je ne suis pas là pour régler mes comptes. Si je me permets de dire que cela m'étonne, c'est parce que je l'ai déjà dit à mon président. J'estime que c'est un dossier qui aurait dû être réglé il y a longtemps, qu'un joueur dans ma position ne doit pas se retrouver dans cette situation aujourd'hui. Cela aurait dû être réglé tout de suite après la Coupe du monde 2018. Après, chacun a sa façon de travailler, et je respecte tout le monde", a-t-il renchéri.