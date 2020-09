L'OM a renversé le PSG et l'a fait sortir de ses gonds. Les Marseillais ont réussi à mettre fin à près de dix ans de malédiction en allant s'imposer au Parc des Princes en clôture de la 3e journée, dimanche soir (0-1). La lumière olympienne est venue sur un but de Floran Thauvin qui attendait désespérément de marquer face à l'ogre parisien (31e). Dominateurs mais inefficaces, les joueurs du PSG n'ont jamais réussi à égaliser et ont été gagnés par la frustration avant de finir le match à 8 contre 9 après une bagarre.