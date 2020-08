En 24 heures, Houssem Aouar est passé par toutes les émotions. Auteur de matches de haute facture en Ligue des champions face à la Juventus, Manchester City et le Bayern Munich courant août, le milieu de terrain lyonnais a été récompensé par une convocation en équipe de France, pour les deux matches de Ligue des nations les 5 et 8 septembre contre la Suède et la Croatie. Ces rencontres, Houssem Aouar ne les jouera pas car il a été testé positif au coronavirus comme l'a confirmé l'OL vendredi soir.