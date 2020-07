LIGUE 1 - L'homme d'affaires hispano-luxembourgeois Gerard Lopez, déjà propriétaire et président du LOSC, a annoncé samedi avoir racheté le club de Mouscron, qui évolue en D1 belge. Les deux équipes se sont affrontées samedi en Belgique en amical, pour une victoire lilloise (1-2). Lopez a précisé que ce n'était pas le LOSC qui effectuait cet achat : "C'est moi qui ai repris le club (de Mouscron)".

Gerard Lopez a officialisé samedi l'achat du club belge de Mouscon. Un achat dont il a précisé les contours. "Ce n'est pas le LOSC qui a acheté Mouscron, c'est une de mes sociétés. C'est moi qui ai repris le club (...) Cela ne veut pas dire que Mouscron est un club satellite du LOSC, c'est pour ça que c'est moi qui ai acheté", a souligné le dirigeant lillois.

Ce partenariat va tout de même permettre au club nordiste, dont Lopez est propriétaire et président, de pouvoir prêter à son homologue belge ses jeunes pousses prometteuses qui ne s'éloigneront pas beaucoup du Domaine de Luchin puisque Mouscron se situe à seulement 20 kilomètres de Lille. "Le LOSC investit beaucoup dans des jeunes joueurs de talent de 17 à 21 ans mais on a cette problématique en France de ne pas avoir de réserve professionnelle. Mouscron nous permet de mettre à disposition du club des joueurs d'un certain niveau et c'est ce qui intéresse le LOSC. En parallèle, j'aimerais que Mouscron devienne la plateforme en Belgique qui permet d'attirer des jeunes joueurs belges", a expliqué le dirigeant lillois.

15 millions d'euros de déboursés

Une source proche du dossier a indiqué à l'AFP que Gerard Lopez avait déboursé 15 millions d'euros dans cette opération: 5 pour racheter le club, détenu à 90% par le Thaïlandais Pairoj Piempongsant, et 10 autres qui seront injectés dans le budget.

"Il y a une histoire commune entre le Losc et Mouscron qui a été positive. Aujourd'hui elle prend une autre tournure", a affirmé l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, en référence à la période 2011-2015, quand le club lillois était actionnaire majoritaire du club belge. Les Dogues avaient dû se séparer de Mouscron en 2015 afin de permettre à l'homme d'affaires belge Marc Coucke, déjà propriétaire du club de 1re division d'Ostende, d'entrer au capital du LOSC.

Fernando Da Cruz entraîneur

Le Royal Excel Mouscron, 10e du championnat belge la saison dernière, sera entraîné par le Français Fernando Da Cruz, technicien issu du LOSC. L'Espagnol Diego Lopez, qui faisait partie de l'équipe de recruteurs de Luis Campos, le conseiller de Lopez, occupera, lui, le poste de directeur sportif.

"Mouscron est beaucoup plus pour moi que l'extension d'un autre club. C'est un club qui doit s'affirmer car on aura une équipe très jeune, et ensuite avoir des ambitions et la capacité d'attirer des jeunes joueurs", a affirmé Gerard Lopez. Lille et Mouscron se sont affrontés samedi en match amical, en Belgique, pour une victoire lilloise (1-2).

"Travailler avec une autre équipe de foot, c'est passionnant. Ca se fera dans la continuité avec l'équipe en place et avec une nouvelle vision. C'est un projet super excitant car j'aime le foot dans toute sa largeur. Cela ne serait pas étonnant de me voir aux matches !", a conclu l'homme d'affaires hispano-luxembourgeois, toujours en négociations pour acquérir 51% des parts du club de Boavista Porto (D1 portugaise).

