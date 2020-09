Nantes n'a jamais trouvé la parade pour limiter son influence, et a cruellement manqué d'inspiration pour exister offensivement. Les absences de Marcus Coco (blessé) et d'Imran Louza (suspendu) n'ont certainement pas aidé. L'attaquant Randal Kolo Muani s'est logiquement vu refuser un but pour une position de hors-jeu (18e) tandis qu'Abdoulaye Touré, d'une frappe de loin, a été l'auteur de l'unique tir cadré nantais en première période (21e). Et le second du match a été... un but pour les Canaris. Comme la plupart de ses coéquipiers, Dennis Appiah a été maladroit sur ses centres. Sauf à la 61e minute, lorsqu'il a offert l'égalisation à Ludovic Blas (1-1). Il faisait oublier l'énorme loupé de Moses Simon à six mètres des buts juste avant la mi-temps (45e).

Monaco a aussitôt réagi, avec les entrées décisives d'Henry Onyekuru et Willem Geubbels. Le premier a idéalement lancé le deuxième, qui a lobé Alban Lafont pour son premier but en Ligue 1, comme Diop (65e, 2-1). Une juste récompense pour l'ASM, après que Ben Yedder avait manqué sa tête (55e) et tiré sur le poteau (58e). Nantes ne répondra plus dans la dernière demi-heure et concède sa première défaite de la saison. En Principauté, on se rassure malgré l'inefficacité de Ben Yedder et les débuts quelconques de Kevin Volland en attaque. Il faudra certainement plus samedi prochain au Roazhon Park, chez le Stade Rennais.