Un peu à l'image de Nice, qui a limogé Patrick Vieira, le Stade Rennais est sur une dynamique négative. Le club breton n'a plus gagné depuis le 31 octobre, et un succès à domicile face à Brest (2-1). Depuis six matches, Rennes a enchaîné cinq défaites, dont un revers à Krasnodar mercredi qui a scellé son avenir européen, et un match nul. Malgré cette série, Nicolas Holveck, le président du Stade Rennais, maintient sa confiance en Julien Stéphan et l'a fait savoir vendredi dans un entretien accordé à Ouest-France.

"Dans ce contexte, le premier qui se remet en question, c’est moi puisque c’est moi le patron... Je n’ai aucun doute sur Julien. Je suis certain de lui. Pour moi, il incarne parfaitement le projet sur le long terme, a rappelé Nicolas Holveck. Je ne connais pas beaucoup de coaches qui intègrent autant les jeunes et notre projet passe par les jeunes, bien sûr avec des joueurs d’expérience aussi. Je vois quel est le travail quotidien de Julien et de son staff, avec Florian (Maurice). Sincèrement, je n’ai jamais vu un staff travailler autant dans tous les détails.Les gains marginaux, dont on parle beaucoup, c’est leur préoccupation à chaque instant."

Ligue 1 Le PSG blinde sa jeune garde : Pembélé prolonge jusqu'en 2024 IL Y A 2 HEURES

On est une équipe normale de Ligue 1

A la veille de la réception de Lens, le président rennais a tenté de piquer ses joueurs. "On n’est pas une équipe de Champions League, on n’est même pas une équipe d’Europa League, on est une équipe normale de Ligue 1", a-t-il lâché. Septième du championnat, Rennes tentera de retrouver sa dynamique positive du début de saison. Avec un entraîneur conforté par sa direction.

Ligue 1 La direction de Nice a tranché : Vieira limogé IL Y A 4 HEURES