C'est désormais officiel. Patrick Vieira n'est plus l'entraîneur de l'OGC Nice. La cinquième défaite consécutive concédée jeudi soir face à Leverkusen (2-3), synonyme d'élimination du Gym en Ligue Europa, aura été celle de trop pour le champion du monde 1998. Quelques heures après le huitième revers de la saison (4 en C3 et 4 en L1), la direction du club azuréen a fait savoir à Patrick Vieira qu'il n'était plus l'entraîneur niçois. Pour le déplacement à Reims dimanche, Adrian Ursea, l'ex-adjoint de Lucien Favre, va assurer l'intérim sur le banc des Aiglons.

Après deux ans à la tête de New York City, Patrick Vieira avait été nommé entraîneur de l'OGC Nice à l'été 2018. Le successeur de Lucien Favre s'était classé septième, avec un effectif jeune à manager, lors de sa première saison en Ligue 1. Un an plus tard, le Gym a changé de dimension lorsque INEOS a racheté le club. L'entraîneur niçois a ainsi pu bénéficier de recrues plus conformes au nouveau standing du club : Kasper Dolberg, Alexis Claude-Maurice, Adam Ounas, Riza Durmisi ou Stanley Nsoki.