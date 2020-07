LIGUE 1 - Le PSG revient au maillot "Hechter". Le club de la capitale a dévoilé, mardi, son nouveau maillot domicile pour la saison 2020/2021, un maillot qui reprend les couleurs traditionnelles du club parisien. Cette tenue sera utilisée dès ce mardi lors du match amical face au Celtic au Parc des Princes (19h00).

Pour l'avenir, le PSG a décidé de miser... sur le passé. Ou plus précisément sur son Histoire. A l'occasion de ses cinquante ans, le club de la capitale relance officiellement le maillot conçu jadis par Daniel Hechter, créateur de mode et ancien président du PSG. C'est avec cette tunique historique que Neymar and co disputeront la saison 2020/2021. Le maillot extérieur, également dévoilé, est dans la même lignée.

"Il n'y avait pas de meilleure façon de célébrer les 50 ans du Paris Saint-Germain qu’avec le retour de ce maillot emblématique, a indiqué Nasser Al-Khelaïfi, Président-Directeur Général du Paris Saint-Germain. Ce maillot historique respire le style, la passion, l’ambition et l’énergie de ce club unique, ambassadeur de Paris, ville lumière (...) Aujourd’hui, le Club est heureux de donner une nouvelle vie à ce maillot légendaire, que plus de 450 joueurs ont porté avec bravoure et talent au fil de cette fabuleuse aventure née il y 50 ans. Ce maillot est une invitation à rassembler nos supporters de toutes les générations, à Paris, en France et dans le monde entier"

Afin de dévoiler leur nouvelle tunique au grand jour, les joueurs du PSG l'endosseront dès ce mardi lors du match amical face au Celtic au Parc des Princes (19h00).

Maillot PSG Crédit: Getty Images

Maillot extérieur du PSG pour la saison 2020/2021 Crédit: Getty Images

