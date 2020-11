" Le piratage actuel, si la réponse que nous apportons sur le changement de l'offre et l'abaissement du prix est bonne, n'aura plus lieu d'être, assure-t-il. Celui qui veut pirater, c'est celui qui considère que le prix est abusif. Si la proposition est adaptée, au bon prix, il n'y a plus de sujet ", a déclaré Jean-Michel Aulas. Lorsque Mediapro n'a pas réglé son échéance d'octobre (172 millions d'euros), le président lyonnais avait appelé à révolutionner le modèle des droits TV . Depuis, il n'a toujours pas changé d'avis.

"Je serais assez favorable, si on récupère une partie des droits, qu'on arrive à se coordonner avec Canal+ et Free, pour revoir, à court ou à moyen terme, la réflexion afin d'intégrer un certain nombre de GAFA ou d'acteurs à la demande dans la retransmission des droits TV. Ou même réfléchir à une plateforme de streaming du sport, a-t-il rénchéri. Élargir notre base d'abonnés avec une offre plus intéressante permettrait de leur proposer un prix bien plus faible tout en personnalisant la demande." Comme sur le dossier de l'arrêt du championnat, Jean-Michel Aulas prône l'offensive.