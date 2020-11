Il n'a vraiment pas manqué grand-chose à Kylian Mbappé pour inscrire un triplé et atteindre le cap des 100 buts avec le PSG. Mais le grand protagoniste de ce match restera Kevin Volland, auteur du doublé qui a permis à Monaco de revenir en seconde période avant de provoquer le penalty de la victoire transformé par Cesc Fabregas. L'entrée à la pause de l'Espagnol, passeur puis buteur, a fait un bien fou au milieu monégasque. On retiendra aussi celle de Caio Henrique, intenable sur son côté gauche et qui mérite clairement une place de titulaire. Si Volland a brillé, ce sont bien ces deux hommes qui ont tout changé.

Paris aurait pu avoir trois buts d'avance à la pause. Entre le but refusé - on se demande bien pourquoi - à Moise Kean pour un hors-jeu jugé par le VAR, la reprise de l'international italien renvoyée par la transversale, puis le but de Kylian Mbappé refusé par le VAR - cette fois à juste titre - pour un hors-jeu, Paris est passé tout près d'inscrire un troisième but dans les minutes qui ont précédé la mi-temps. Cela aurait certainement anéanti les espoirs monégasques pour de bon. Mais le PSG ne l'a pas marqué. C'est bien de là que part l'invraisemblable retournement de situation.