L'appel de Maxwell au PSG : "J'espère revenir à Paris "

LIGUE 1 - Dans un entretien accordé au Parisien, Maxwell, ancien joueur et désormais ambassadeur du PSG, a ouvert la porte à un éventuel retour dans la capitale. "Cela dépend du club, si je suis utile ou pas", a-t-il toutefois tempéré.

C'est ce qu'on appelle traditionnellement un appel du pied. Dans un entretien accordé au Parisien à l'occasion des 50 ans du PSG, Maxwell, ancien joueur et désormais ambassadeur du club de la capitale au Brésil, a révélé son envie de revenir du côté de Paris. "J'espère revenir à Paris car je suis très attaché au PSG. Aujourd'hui, je le représente comme ambassadeur au Brésil, mais un jour j'espère y retravailler. Mon espoir et mon envie sont toujours de revenir. Après, cela dépend du club, si je suis utile ou pas", a-t-il expliqué.

Matches amicaux Une dernière répétition sans accroc avant le grand frisson 05/08/2020 À 18:44

"Oui, le quotidien me manque beaucoup, a ajouté l'ancien international brésilien. On avait beaucoup travaillé pour mettre en place le groupe qui est là aujourd'hui. Je suis encore attaché à de nombreux joueurs, je m'entends bien aussi avec le staff, le projet est ambitieux, et cela me manque de ne pas travailler au quotidien pour emmener le club plus haut." Un message plutôt clair. La balle passe désormais dans le camp de ses dirigeants.

Matches amicaux Un duo Neymar-Mbappé en forme, 20 buts inscrits, 0 encaissé : Paris, une préparation idéale 21/07/2020 À 20:51