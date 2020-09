L'OM est parvenu à battre le PSG au Parc des Princes et, depuis, la lumière s'est éteinte. Pour son troisième match de suite à domicile, Marseille n'a pas obtenu la victoire, qui lui échappe toujours. Encore trop poussifs et sans idée franche dans le jeu, les Phocéens peuvent s'estimer heureux d'avoir arraché le point du match nul en toute fin de match, grâce à Morgan Sanson (1-1). En sérieux manque de réussite devant le but messin, ils avaient d'abord cédé face à Ibrahima Niane dans un Vélodrome trop vide pour les aider à retrouver un esprit conquérant. A l'arrivée, le bilan comptable reste désastreux : deux petits points pris à la maison.