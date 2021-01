Sensation au Moustoir, ce dimanche. Le PSG, qui a mené 2-1 grâce à un doublé de Neymar sur penalty, a pourtant été renversé par Lorient dans les dernières minutes et s’est incliné sur la pelouse du promu lors de la 22ème journée de Ligue 1 (3-2). Les Parisiens perdent la première place et pourraient même tomber au troisième rang si Lille ne s’incline pas contre Dijon. Grâce à cet exploit, les Merlus sortent provisoirement de la zone rouge (18ème). Ils peuvent remercier leurs entrants, Wissa et Moffi, qui ont marqué les deux derniers buts de ce match au scénario improbable.

Car après un premier acte séduisant récompensé par l’ouverture du score d’Abergel (1-0, 36e), les Merlus ont logiquement été plus à la peine après la pause. On semblait plus proche du 3-1 que du 2-2 avec notamment un arrêt de Dreyer sur une tête d’Icardi (72e). Mais Christophe Pelissier a fait entrer Wissa et Moffi à l’heure de jeu et tout a changé. Bien aidé par la passivité de la défense parisienne, le Congolais a égalisé après une remise de… Moffi (2-2, 80e). Le but de la victoire a lui été inscrit par le Nigérian qui n’a pas tremblé devant Rico après une longue course vers le but parisien (3-2, 90e+1).